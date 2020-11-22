▲ 奧巴馬憶訪華：隨從只有他敢赤條條在房間走動

中美關係墜入低谷之際，無如意外民主黨拜登預期將入主白宮。他的前上司－－總統奧馬巴在剛出版的回憶錄中，重溫任內中美關係的諸多內幕。當中，有更多他首次訪問中國的秘辛流出，包括行程中，或許只有一名隨從敢赤裸裸在房間走動，不怕被監視。

奧巴馬（Barack Obama）回憶錄「應許之地（A Promised Land）」第一卷於11月17日出版。他在768頁的新書中，多次談到了在擔任美國總統期，間與中國有關的經歷和看法。

奧巴馬兩屆任期內曾三次訪問中國。2009年11月，奧巴馬首次訪華，到訪上海和北京。當年奧巴馬專機在北京降落，團隊就收到指示將所有私人電子設備留在機上，下飛機後假定所有通話都會遭到監控。

奧巴馬調侃：行程主管或以裸身走動抗議

奧巴馬在書中說，「即使橫跨了數座海洋，中國的監控能力同樣令人驚嘆。總統大選期間，中方入侵我們競選總部的電腦系統（我把這件事視為自己可望勝選的好兆頭）」。

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為了防止被監聽，奧巴馬訪華期間如果要從酒店打電話討論國家安全事務，必須走到另一間裝有特殊裝置，能阻隔附近任何監聽設備的房間。

為了避免在房間中被針孔鏡頭偷拍，代表團部份成員選擇摸黑換衣服甚至洗澡。

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但奧巴馬在書中透說，訪問中國期間，行程主管尼科爾森（Marvin Nicholson）卻不怕監視，在房間中赤身全裸並開着燈的來回走動。奧巴馬打趣說，不知道他這麼做，是為了抗議還是出於對自己好身形的驕傲。

據報道，此行中，奧巴馬下榻在北京國際俱樂部酒店--現在的瑞吉酒店 --靠近建國門和美國大使館舊址。

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奧巴馬還回憶指，當時隨團的美國商務部長駱家輝（Gary Locke）因為忘了東西，突然折返酒店房間，打開門發現有兩名房務員正在整理床鋪，另外有兩位身穿西裝男子仔細翻閱他桌上文件。

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奧巴馬說，「駱家輝問他們在做什麼，男子一言不發從他身旁走過後消失，房務員也沒抬起頭，只是默默走進廁所更換毛巾，彷彿駱家輝是隱形一樣」。

美方代表團成員得知此事後，有人聽完搖頭，有人忍俊不禁。奧巴馬寫道，「我相信，外交鏈中的某個人最終會提出正式申訴。

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但當我們後來與胡錦濤主席和中國代表團其他成員正式會面時，沒有人提起這件事。我們和中國人有太多的生意要做－－而且我們自己也做了對他們足夠多的間諜活動－－所以不想把事情鬧大」。

對於奧巴馬這種說法，內地「環球時報」引述中國社科院美國問題專家呂祥回應說，「我們大可以認為這是為了書更好賣，不妨當笑話看」。

責任編輯：鄧國強

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