【中國經濟】李克強︰要保持政策連續性、有效性和可持續性

國務院總理李克強指出，要充分認識當前國內外形勢依然複雜嚴峻、存在很大不確定性，實事求是、長短兼顧謀劃下一步發展，要保持政策連續性、有效性和可持續性。

中國政府網公布，李克強20日（周五）主持召開部分地方政府負責人視頻座談會，分析經濟形勢，部署推動經濟社會發展工作。

強化就業優先政策

李克強在會上指出，今年面對巨大挑戰，但疫情防控取得重大戰略成果，經濟較快實現恢復性正增長。要保持政策連續性、有效性和可持續性。合理把握政策力度、選擇政策工具，探索出的經驗要繼續堅持，今年行之有效的直達機制等改革措施該堅持的要堅持。

他續指，政策着力點要繼續直面市場主體、直面基本民生，把好鋼用到刀刃上。着力穩就業、擴內需。「有就業有收入就有消費」，要強化就業優先政策，創造更多就業崗位。

同時，加強政府資金引導，鼓勵社會投資參與，擴大有效投資。堅持政府過緊日子，根據市場主體需要和形勢變化適時優化政策，穩定市場預期。

李克強強調，要堅持改革開放，更大激發市場主體活力和社會創造力。上億市場主體是穩增長、保就業的基礎，人民群眾勤勞智慧，要多出改革的實招破難題，深化「放管服」改革，打造市場化、法治化、國際化營商環境。各地也要從實際出發，勇於打破不合理的利益格局，持續推出更多改革舉措。

他表示，要推動高水平對外開放，繼續做好穩外貿穩外資工作，穩定產業鏈供應鏈。抓住《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）達成的契機，用好有關規則和便利化舉措，積極拓展國際合作新空間。

責任編輯：蒯宇澄

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