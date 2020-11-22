【拜登新政】美籍華人楊安澤或掌商務部  操盤中美科技戰

▲ 【拜登新政】美籍華人楊安澤或掌商務部 操盤科技戰

美國大選結果漸明朗，民主黨拜登如無意外將入主白宮，他已全速籌備執政班子。美國有線電視新聞網（CNN）報道，拜登將在未來幾天或幾周內公布內閣團隊，其中被視為科技戰炮手、直接處理制裁華為措施的商務部長一職，或由美籍華人企業家楊安澤Andrew Yang出任。

CNN報道，這些高級職位包括15個部門首長：農業部、商務部、國防部、教育部、能源部、衛生和公共服務部、國土安全部、住房和城市發展部、內政部、司法部、勞工部、國務院、交通運輸部、財政部和退伍軍人事務部。

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CNN根據與拜登的盟友、顧問和了解此事的民主黨人的對話，列出了一份潛在名單，楊安澤名字被列入，被認為有機會出掌商務部。

楊安澤Andrew Yang為台灣移民二代

CNN稱，楊安澤是一名企業家，也曾是2020年民主黨總統初選候選人、只是後來退出。

楊安澤的競選理念核心是「全民基本收入」，即給符合條件的美國公民每月發放1000美元、折合港幣7752元。他的競選口號為「MATH（Make America Think ）」，意思為「讓美國人更努力地思考」。在退出總統競選後，楊安澤於今年2月以政治評論員的身份加入美國有線電視新聞網。

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公開資料顯示，楊安澤1975年生在美國紐約州，父母都來自台灣。在今年4月，楊安澤在美國《華盛頓郵報》撰寫一篇文章稱，在新冠疫情之下，他發現有路人在用異樣的、帶有指責性的眼神看自己，於是對自己身為亞裔感到「有些羞恥」。

他進而呼籲亞裔美國人向二戰時的日裔美國人學習，積極向美國展現自己的忠誠，證明自己是個愛美國、願意為美國做貢獻的美國人，才不會再被人視作「病毒」。

值得注意是，商務部是美國對中國發動科技戰的關鍵部門之一，美國政府對華為的新禁令，便是由商務部屬下機構執行－－即含美國技術芯片如未獲美方許可，不能向華為出貨。

火箭隊事件中 楊向中國嗆聲

美國政府就侵犯人權等議題，制裁外國企業的名單，亦有商務部公布與執行。因此可以說，美國商務部長是美國打科技戰、人權牌的其中一個重要操盤手。

而楊安澤對中國政府的立場又如何。去年，火箭總管莫雷（Daryl Morey）在推特上「支持香港」後，被中止與中國的商業合作，並遭到球隊和NBA官方切割。楊安澤當時發聲，稱「中國政府抵制火箭，是非常糟糕的一步」。

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責任編輯：鄧國強

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