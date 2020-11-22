美國行政專機突訪台 據傳機上有「J2」少將情報處長  

台美經濟對話結束後，一架編號為375的美國行政專機今（22日）傍晚降落台北松山機場。台灣方面指，因行程不公開，基於互信不對外評論。台媒報道稱，機上搭載的，應是美軍印太司令部的「J2」少將情報處長。

綜合台媒報道，今晚應是美國海軍亞太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）降落松山機場抵台，此行目的是視察台美之間情報，全程由AIT（美國在台協會）官員陪同，預計停留3天。

而實則所謂「亞太情報總指揮官」，就是美軍印太司令部的「J2」少將情報處長。

據悉，史達曼是一名職業海軍軍官之子，能說中文，曾在多艘航空母艦上擔任情報主管，曾任夏威夷聯合情報作戰中心太平洋司令部研究組的第一任負責人、海軍情報局中國組首任高級情報官、美國艦隊司令部司令部首長小組主任等職，目前職務是美軍印太司令部「J2」司情報處長。

不過，台灣的國防部、海軍與空軍今日對此都表示未接獲相關訊息，無法證實史達曼是否抵台訪問。

對此，台灣的外交部僅表示，台美間互動交流頻繁，對於美方官員來訪台灣表示歡迎，但由於此行程並未公開，基於台美互信，外交部沒有進一步說明，也沒有評論。

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責任編輯：尹航

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