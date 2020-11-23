▲ 美國科技版TPP圍中國見雛形 聯南韓研6G爬頭

拜登未上任美國總統，中國先來一個下馬威。中國與亞太14國簽定《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），變相宣告美國特朗普政府圍堵中國的印太戰略失敗。縱美國總統即將換成拜登，但尷尬的是拜登要重返TPP與中國抗衡亦不容易。只是美國在這亞太區域經濟戰輸一仗後，還有更大的攻勢可以準備。中美5G科技戰，美國業界最近夥拍南韓合作研究6G標準爬5G頭，這在拜登任內不排除會演變成「科技版TPP」，值得中國警愓。

中國與日韓澳紐，加上東盟十國合共15國，月中簽定RCEP打造全球最大自由貿易區，外媒紛紛形容這是中國一記重擊（coup）。說得如此厲害，因為RCEP價值並不限於貿易協議本身，這份協定在區域經濟上將美國擠出亞太、地緣戰略上瓦解了印太戰略。

RCEP作為貿易協議，深入程度雖然不如美國原本牽頭、特朗普政府退出的《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP；美國特朗普政府退出後改稱《全面與進步跨太平洋夥伴協定》或CPTPP，下文統一稱TPP），卻更包容和符合多邊主義，將亞太地區的整合帶到了前所未有的地步。RCEP有望將亞太經濟作為一個整體的地位，提升至歐盟和北美自由貿易區的層次，而中國無疑是其中的核心。

美媒潑冷水？中國RCEP「非重大勝利」

RCEP覆蓋更多國家 反圍堵美國

TPP只包括東盟十國中越南、新加坡、馬來西亞及汶萊4國，在東盟內部造成分裂。RCEP正是東盟對TPP的回答，堅持各國不論發展程度都不應被排除出經濟整合進程，這恰恰與中國主張兼容。

另一方面，特朗普政府嘗試聯合日本、澳洲及印度組成「亞洲北約」，按冷戰模式與中國對峙，惟日本、澳洲並未因為與中國關係的障礙而猶疑加入RCEP，意味兩國幾無可能跟隨美國與中國軍事對抗。

美國如今正面臨，在亞太這世界經濟增長引擎的RCEP、TPP兩大自貿體系中，皆沒有角色和發言權的尷尬局面。

亞洲北約圍中國？美國傳統智慧竟說不

拜登遭民粹拖後腿 重返TPP困難

拜登重返TPP卻相當困難。美國左翼陣營同樣彌漫民粹主義，民主黨多名要員以至拜登副手、候任副總統賀錦麗，都曾表明反對重返TPP「將飯碗送給外國人」下，拜登也承諾了在「重大投資」（major investment）美國之前，不會加入任何新的貿易協議。

RCEP將美國經濟影響力擠出亞太，又令美國地緣圍堵潰堤下，拜登政府今後遏制中國，科技也許是硬實力範疇內，美國尚餘的一張較好的牌。

對美國而言，特朗普政府對中國的科技封鎖和抵制，已經打了不錯的底，逼使了華為進入生存模式，並干擾了中國科技發展步伐。拜登上任後想必會抓住這基礎，配合自己的手段嘗試擴大戰果，以科技戰作為卡中國崛起脖子的主要手段。

登執政對中國收網或更易 北京怎拆招

美組6G聯盟研爬頭 或成圍堵新招

中國科技之中，美國對5G最為忌憚，而美國在這領域的最新動向相信值得中國憂慮。美國電訊標準開發與倡導組織ATIS（電訊工業解決方案聯盟）10月成立Next G Alliance，面向未來研究制訂6G通訊科技標準。聯盟成員除包括美國多家電訊商和科網巨頭，還有南韓三星、LG，以及歐洲諾基亞、愛立信，中國企業完全被排除在外。

任正非曾稱華為6G研究領先 現卻無份加入這聯盟

聯合盟友正是拜登的政策思路，也是他的拿手好戲，這「6G聯盟」最終說不定會變成「科技版TPP」，尋求令中國在未來科技話語權爭奪戰中出局。拜登早已明言，上任後會籌辦「民主峰會」（Summit for Democracy）號召其他民主國家在各方面聯合行動，當中正包括科網產業制訂共同標準，現在幾乎與6G聯盟不謀而合......

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