【拜登中國】美國務卿大熱是悍鷹  布林肯這樣評中國

▲ 【拜登新政】美國務卿大熱是悍鷹 布林肯這樣評中國

美國大選後的混沌將狀況漸明朗，預計入主白宮的民主黨拜登正籌組執政班子，其中曾在奧巴馬時代曾擔任副國務卿的布林肯，成了新任國務卿的大熱人選。值得注意是，布林肯過去言論對中國強硬，主張美國與台灣加強關係，被視為民主黨內對華鷹派人物。

而傳聞中的的拜登（Joe Biden）政府國家安全顧問、商務部人選，也被指曾發出對中國強硬言論，是否預視未來中美關係走向，需持續觀察。

彭博社引述消息人士指出，拜登傾向任命其首席外交顧問布林肯（Antony Blinken）擔任國務卿，負責美國外交事務。

布林肯是拜登首席外交事務顧問

現年58歲的布林肯在前總統奧巴馬政府時期擔任副國務卿，也是拜登競選期間的首席外交顧問。

布林肯在拜登競選期間接受媒體訪問表示，與中國完全「脫鉤（Decouple）」的想法不切實際，最終也只會帶來反效果。他說，「美國自包含中國等世界各地吸引學生、人才、想法與投資，並從中獲得極大利益，若把這些切斷會是個錯誤，重點應是如何取得平衡」。

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儘管如此，他在談及中國議題時，直指中國無疑是美國在經濟、科技、軍事及外交上所面臨最大挑戰。

此外，台灣的蔡英文8月宣布鬆綁美國牛肉與豬肉進口限制後，布林肯在推特（Twitter）發文稱，「與台灣更緊密的經濟關係也支持著我們共享的民主價值，以及我們對區域和平穩定的共同承諾」。

布林肯曾以行動 展示他在台灣議題態度

布林肯甚至早在2015年，已曾和當時準備選總統的蔡英文在美國會面，反映他傾向觸及中國大陸在台灣議題的紅綫。他去年亦曾就香港議題，發表對中國政府不友善的言論。

而在布林肯成為大熱前，日前也曾有消息指，民主黨籍參議員庫恩斯（Chris Coons）也是國務卿熱門人選。他接受路透社訪問時稱，在很多方面，唯有美國和中國合作，世界才能夠更安全、更穩定，「但我們的主要焦點仍是與中國競爭」。

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庫恩斯並說，美國必須「準備好與中國發生衝突的可能性」，而這意味著「應更積極，與盟友任一起參與世界舞台」。

另一方面，前副總統希拉莉（Hillary Clinton）的幕僚蘇利文（Jake Sullivan）有望出任拜登政府的國家安全顧問。

蘇利文今年5月接受路透社訪問時表示，拜登倘當選，會凸顯中國是美國最主要地緣政治與經濟競爭者。

希拉莉前幕僚蘇利文 或任國安顧問

另一方面，美國有線電視新聞網（CNN）報道，被視為科技戰炮手、直接處理制裁華為措施的美國商務部長一職，或由美籍華人企業家楊安澤Andrew Yang出任。

而楊安澤對中國政府的立場又如何？去年，火箭總管莫雷（Daryl Morey）在推特上「支持香港」後，被中止與中國的商業合作，並遭到球隊和NBA官方切割。楊安澤當時發聲，稱「中國政府抵制火箭，是非常糟糕的一步」。

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責任編輯：鄧國強

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