【新冠肺炎】上海浦東機場職員漏夜檢測 大混亂影片曝光（有片+組圖）

▲ 上海添2宗本土確診 浦東機場職員漏夜檢測

新冠肺炎內地疫情仍有波動風險，上海市周日（22日）再添本土確診病例2例，是之前確診病例的密切接觸者。11月迄今，與上海浦東機場關聯的本土確診已有5例。而上海官方周一（23日）凌晨發布，浦東機場昨天深夜組織所有相關人員接受核酸檢測。昨天晚間許多網友傳播浦東機場狀況，因大批人員臨時被要求檢測，現場人群擁擠、呼叫不斷，場面一度混亂。

據通報，22日新增的曹姓男患者是20日吳姓確診病例在浦東機場西區貨運站的同事；張姓女患者是21日王姓確診病例的妻子，她的先生是浦東機場UPS上海國際轉運中心西區貨運站安檢員。

因為周日再添確診2例，上海市疫情防控指揮部研究決定，將相關病例居住的浦東新區張江鎮順和路126弄社區列為中風險地區。此前，浦東新區祝橋鎮的明天華城小區、新生小區和營前村已被列為中風險地區。11月迄今，上海浦東機場已被檢出5個本土確診關聯病例。

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另一方面，根據上海市政府新聞辦微信公眾號「上海發布」，浦東機場各貨運站及貨運區域所有人員22日深夜連夜參加核酸檢測，檢測地點就在機場P4停車場。但官方未說明相關檢測人數。

根據眾多網民上傳分享的影片和訊息，浦東機場昨晚原本臨時通知整個機場工作人員必須在夜間12時之前做完檢測。影片中人潮推擠，有做完檢測者表示「差點發生踩踏事故，人擠人，真的有人暈倒了」。

後來傳出，因浦東機場等待檢測的人潮過度聚集，又要求員工回到辦公場所等待。上海發布凌晨則指出，所有相關人員已進行集體核酸檢測。今天清晨浦東機場已回復到人流較少的情況。

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責任編輯：游昊雲

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