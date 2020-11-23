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「唐朝中國人常吃曱甴」 澳洲電視台捲辱華風波

社會熱點 15:20 2020/11/23

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「唐朝中國人常吃曱甴」 澳洲電視台捲辱華風波

中國澳洲關係或再起波瀾。澳洲電視台兒童節目內容開中國歷史玩笑，稱中國人甚麼都吃，「唐朝的中國人更經常吃曱甴」，並用演員扮演武則天模擬進食曱甴（蟑螂）。節目雖由英國多年前製作，但最近在澳洲播出時也被指惡意醜華華人，涉嫌辱華，引起當地華人擔心加深澳洲國內種族歧視。

澳洲廣播公司（ABC）近日播出兒童節目《糟糕歷史》（Horrible Histories），其中一集談論中國歷史，稱中國人甚麼都吃，包括老鼠。節目更用一名白人女演員化妝飾演女皇帝武則天，用筷子夾起一隻隻曱甴放入口裏，旁邊的兩名白人男主持則表現出噁心的樣子，並說「唐代中國人平常都吃這些」。

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澳洲空姐接種中國新冠疫苗後回國 結果這樣

節目播出後，有澳洲華人表示已向ABC發出投訴。他們擔心這個節目會「教壞細路」，並可能在新冠肺炎疫情下，加劇澳洲國內種族主義者針對華人侮辱乃至人身攻擊的現象。

內地傳媒報道，「武則天吃曱甴」一幕出現在《糟糕歷史》第6季，由英國廣播公司（BBC）於2015年首播。BBC最早於2009年開播《糟糕歷史》，以「惡搞」形式向兒童介紹有趣歷史，但前5季基本上講的基本上都是歐洲歷史，內容相對有考證，而第6季開始則更換了演職班子，並開始涉足亞洲國家歷史，被指缺乏考究和帶有傳統種族偏見。《糟糕歷史》另一集出場的孔子亦被指造型「很是尷尬」。

《糟糕歷史》2014年也曾捲入種族風波「出事」。當年一集節目將英國19世紀女護士南丁格爾（Florence Nightingale）演繹成種族主義者，引起英國觀眾不滿。BBC解釋這只是開玩笑，但最終還是道歉並撤下節目。

中方警告澳洲若續敵視中國  會這樣反制

被指有14項反華行為 澳洲總理這樣回應

中國暫停進口7種澳洲產品？澳官員籲企業這樣做

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責任編輯：連兆鋒

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