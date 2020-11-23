▲ 特朗普臨走對中美關係縱火？白宮邀西藏流亡政府首長訪問

美國大選結果漸明朗，特朗普政府如無意外將於不足兩月後卸任；而在任期倒數階段，特朗普班子加緊踩踏中美關係紅綫。美國西藏問題特別協調員德斯特羅（Robert Destro）首度邀請西藏「流亡政府」首長洛桑森格訪問白宮，此舉勢必激怒中國。

中新社引述美國媒體報道，西藏「流亡政府」信息平台「藏人行政中央」網站已於21日通報洛桑森格的白宮之行。

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洛桑森格在新聞稿中聲稱，他應邀到白宮會見美國西藏問題特別協調員德斯特羅。德斯特羅是美國國務院負責民主、人權及勞工事務的助理國務卿。

美國西藏問題特別協調員出面邀請

洛桑森格在訪問白宮後接受美國之音訪問時，宣稱這是美國第一次以政府名義公開邀請西藏「流亡政府」首長到訪。他在白宮主要會見了美國總統辦公室和副總統辦公室的代表，以及主管亞洲事務的官員。

值得注意是，白宮今次邀請洛桑森格到訪，雖直踩中國政府的底綫，但顯得非常低調白宮尚未對洛桑孫根的訪問做出官方說明。

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但美方今次動作，無可避免觸怒。內地西藏問題學者接受《環球時報》訪問時表示，無論對特朗普政府還是洛桑森格來說，推動這次會面的動機都很直接：特朗普在大選敗局已定的情況下，不惜以「玩火」的方式觸碰中美關係底線，以鞏固自己部分支持者和所謂「政治遺產」。

內地專家又指，洛桑森格也希望借此機會提升自己的影響力：近年來，達賴境外分裂集團正面臨很嚴重的危機，也對自己無法得到國際關注非常著急，因此試圖借美國來提升自己。

環球時報：特朗普鞏固「政治遺產」

該學者同時認為，鑒於美國即將面臨政局變動，目前尚未看到類似「白宮會晤」會在未來「正規化」的趨勢。不過，中國依然要對美國打「西藏牌」保持高度關註和警惕，必須讓美國明白這種利用西藏問題「玩火」的行為是不可容忍的。

中國外交部發言人趙立堅此前在回應蓬佩奧任命德斯特羅為美國「西藏事務特別協調員」時表示，西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。美方應停止利用涉藏問題幹涉中國內政、破壞西藏發展穩定。中方將採取一切必要措施捍衛自身利益。

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責任編輯：鄧國強

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