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【中澳關係】美政客籲澳洲不要依賴中國　3數據話你知是否可行？

國情動向 16:42 2020/11/23

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中澳關係持續緊張。前美國白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）警告澳洲，必須忍痛及時切斷對中國的經濟依賴，以擺脫中國的經濟脅迫。不過，切斷與中國的經濟關係真的可行嗎？

在北京，外交部發言人趙立堅曾表示，澳方屢屢在涉及中國核心利益和重大關切的問題上採取錯誤言行，主動挑起挑釁性、對抗性行動，這才是造成當前中澳關係困難局面的根本原因。

前白宮國安顧問：澳洲須及早擺脫脅迫

據澳媒對麥馬斯特的專訪，他說，中國是對現今世界的最大威脅。特朗普政府最正確的外交政策轉變，是拒絕再接受「中國會正當行事的錯誤假設」，終止與中國合作和交往的政策，改以「戰略競爭」政策面對中國。

近期，中國陸續叫停從澳洲採購多種商品，中國駐堪培拉大使館還列明澳洲14項反華行為清單。

麥馬斯特認為中國的做法，是要讓澳洲「卑躬屈膝」（servile）和依賴中國；他解釋，中國希望澳洲的「領袖和民眾不敢批評中國，以免遭受後果」。

【中澳關係】中方警告澳洲若續敵視中國  會這樣反制

【中澳關係】被指有14項反華行為 澳洲總理這樣回應

麥馬斯特警告，澳洲必須忍痛及時切斷對中國的經濟依賴；並且教育澳洲民眾，要讓大家明白，為了子孫的長遠福祉著想，必須及早擺脫中國的經濟脅迫。

不過，依麥馬斯特所說，要澳洲斷絕對中國的經濟依賴是否可行？

貿易、教育、旅遊 能斷絕與中國往來嗎？

首先從經貿來看，據BBC（英國廣播公司），過去十年，中國一直是澳洲最大的貿易伙伴，如今在它的出口總額當中佔了32.6%。以2018年至2019年為例，中國作為澳洲排名第一的貿易夥伴，貿易額達到近2,400億澳元，而排名第二的日本，貿易額不到1,000億澳元。

有大麥農戶稱，「愛死他們。澳洲每個種大麥的人都喜歡中國人，因為他們讓我們富了起來。」去年，澳洲生產了超過800萬噸金黃的大麥，用作釀啤酒和做豬飼料。中國買下了當中超過一半。

中澳緊張加劇 中國買家撤出入股澳企天然氣項目

【中澳】中國周五起暫停進口7種澳洲產品？ 澳官員籲企業這樣做

除了出口，中國人赴澳洲求學、旅遊都為當地帶來就業及其他機遇。據澳媒SBS（特別廣播服務公司），2018年9月至2019年9月，到澳洲的中國遊客達到130萬，消費總額達到123億澳元。

在教育方面，據澳洲教育部數據，2019年中國內地在澳留學人數達26.1萬人，佔比27.3%，穩居第一。今年則有超17萬中國學生在澳洲留學，佔比約25%。儘管相較於前幾年，中國留學生增長速度已逐漸放緩，但和位列第二的印度相比，人數仍高出近一倍。而中國學生也貢獻了澳洲國際教育總收入的約三分之一。

責任編輯：尹航

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