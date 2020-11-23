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【新冠肺炎】天津爆本土新冠疫情 疫區旁大學生：全寢室徹夜未眠

社會熱點 15:20 2020/11/23

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天津爆本土新冠疫情 疫區旁大學生：全寢室徹夜未眠

天津市8日至今發現8名新冠肺炎本土確診病例，其中1例住所旁3公里處是聚集7所學校逾1萬名學生的大學城。有學生形容，當地學生們對疫情人心惶惶，整個寢室徹夜未眠。

《健康時報》報道，天津市這8名確診病例中，有3例為無症狀感染者。目前病例居住的東疆港區瞰海軒小區已被列為「高風險地區」；至於病例活動的中心漁港冷鏈物流A、B區等地及街道，也被列為「中風險地區」。

報道指出，20日確診的楊姓病例居住在天津濱海新區古林街。而距古林街3公里處即為天津「大港大學城」，內有天津法官學院、南開大學濱海學院、華苑職專、天津輕工職業技術學院大港校區、天津工商職業技術學院、天津醫科大學臨床醫學院、天津外國語學院大港校區共7所院校，學生超過1萬人，但目前並未停課。

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根據報道，天津外事學院學生孫寧（化名）形容，學校距確診患者只有不到3公里距離，「現在整個寢室都害怕得睡不著」，大家都在預訂「明天就能送貨的口罩」。而大學城內「幾所高校的學生都人心惶惶」。

疫區21日對居民進行核酸檢測

南開大學濱海學院大一學生李慧（化名）則說，眼看這學期馬上就要結束了，沒想到天津出現了疫情。先前疫情發生時，在家身邊有父母會踏實很多。現在自己一個人在外又遇上疫情，「還是會有點害怕，有點想家」。李慧指出，現在「好多小夥伴都有點不知所措，室友們晚上多半也睡不著，大家都很擔心」。學校離隔離小區那麼近，人數又多，「感覺有點危險」。家在附近的同學，現在也無法回家，都得在學校待著。

不過，她表示天津方面行動迅速，口罩等必備物資「基本都已拿到」，而學校反應速度也很快，已經開始進行核酸檢測，「希望結果是好的」。天津市濱海新區已自21日上午起對所有居民進行核酸檢測。據官方資訊，截至22日晚間7時，濱海新區已完成224萬5839件採樣。

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責任編輯：游昊雲

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