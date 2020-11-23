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【中美角力】美國海軍兩星少將突訪台灣 不算突破？

國情動向 14:07 2020/11/23

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美國總統特朗普任期最後兩個月卻換掉國防部長之際，美軍據報派遺高級軍官訪問台灣，再次試探北京一個中國底線。外電報道，美國海軍兩星少將斯圖德曼（Michael Studeman）突然到訪台灣。台涉外部門證實有美國官員訪問台灣，但未有提供細節，美國國防部則拒絕置評。

路透社引述兩名消息人士，包括一名台灣官員報道，美軍印太司令部旗下情報部門J2主管斯圖德曼，周日（22日）抵達台灣。斯圖德曼此次官方行程之前並未對外公佈，這名海軍少將是近年來外界所知的訪台最高級別美國軍官。

台灣《聯合報》稱，一架沒有標識的灣流（Gulfstream）小型噴射客機周日傍晚降落台北松山機場，機上載的相信就是斯圖德曼，而松山機場貴賓客運樓處亦可見料是台方迎接人員。台「外交部」其後發表簡短聲明，稱「歡迎美方官員到訪」，但表明台美商定不公開此次行程，未有交代訪台美方人員身份或細節。

斯圖德曼

美國行政專機突訪台 據傳機上有「J2」少將情報處長

特朗普月初在美國大選落敗後，突然開除國防部長埃斯珀（Mark Esper），並由鷹派國家反恐中心主任米勒（Christopher Miller）代理防長一職，令外界關注中美軍事方面會否有異常動向。不過，台媒引述專家認為，斯圖德曼今次到訪台灣其實已有類似先例，算不上突破。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，美國現役軍官到訪台灣，軍階起初限制在上校或以下，但隨後逐步放寬為將級或以上軍官。例如位階相當於准將的美國海軍國際計劃辦公室執行官羅貝夫（Gibson LeBoeuf），就曾率美國海軍代表團，在2003年到台灣說明潛艇採購案；馬英九任內亦曾有美軍兩星將領到台公務旅行。

特朗普政府原主管印太事務助理國防部長薛瑞福（Randall Schriver）亦表示，特朗普治下的五角大樓一直以來都默默地，派遣一星將級軍官訪台。

美派環保署長下月訪台 趙立堅這樣回應

特朗普白宮最後歲月 真的會在台海煽風點火嗎?

美16億資助台積電鳳凰城設廠  背後是中美暗戰

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責任編輯：連兆鋒

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