【中美角力】特朗普最後一擊？傳謀制裁89間軍方關聯中企

美國大選結果明朗化，白宮如無意外將於不足兩個月後易主。路透社引述文件披露，特朗普政府預計即將卸任之際，即將於近期一口氣宣布制裁89家與航天、乃至其他領域相關的中國企業。這批中企被指與軍方有關係，美方將限制他們採購美國一系列產品及技術。

路透社指，這份名單如果公布，可能導致中國與美國貿易關係更加緊張，同時對那些向中國出售民用航空零組件的美國企業及其他產業，造成衝擊。

美國商務部的一名發言人不予置評，該名單由商務部制定。中國外交部暫未回覆置評請求。

阻美國供應商 向這批中企供貨

名單上包括中國商用飛機有限責任公司、中國航空工業集團有限公司（AVIC）及其10家關聯實體。中國商飛是牽頭中國與波音和空客展開競爭的領軍企業。

這份名單包括在一項規則草案之中。該規則用於確定美國認爲是「軍方終端用戶」的中國和俄羅斯公司；如果被認定爲這類用戶，則美國供應商必須要獲得許可，才能將範圍很廣的商用產品賣給他們。

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根據該規則，申請許可被否決的可能性要高於批准。

美國總統特朗普最近幾個月加大了對中國的行動。10天前他發布了一項行政令，禁止美國對部分中國企業進行投資，華盛頓方面稱這些企業由中國軍方擁有或控制。

中箭的包括中國商飛等航空、航天企業

今年4月美國商務部擴大了「軍事終端用戶」的定義。

4月的規定不僅涵蓋武裝部隊和警察，還包括支持或協助軍事物品維護或生產的任何個人或實體，即使他們的業務主要是非軍事的。

出口限制適用廣泛領域，包括文字處理等計算機軟件、以及飛機零部件等。

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就飛機而言，這些項目包括從飛行控制箱的支架到引擎本身的一切。

華盛頓貿易律師、前商務部官員Kevin Wolf表示，商務部將規則草案分享給了由行業代表組成的技術諮詢委員會，它本應保密。

Wolf稱，規則和名單可能會修改，但在特朗普政府任下，讓它能生效的時間已經不多了。該規則需要在12月中旬前得到批准並提交給美國官方規則出版機構－－美國聯邦政府官報（Federal Register）。

如落實 或最遲12月要對外公布

路透看到的草案顯示，美國商務部表示能夠控制美國技術流向名單中的公司，對「保護美國國家安全利益來說至關重要」。

但美國一名前官員匿名表示，特朗普如推出此制裁名單，是一種挑釁行爲。航空航天業一名消息人士表示，這可能刺激中國實施報復。

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通用電氣和霍尼韋爾（Honeywell）都是中國商飛的供應商，而且都與中國航空工業集團有合資公司。

通用電氣發言人稱，其全球合資公司運作全都遵守法律，該公司已努力獲得與軍事終端用戶相關的執照許可。

霍尼韋爾發言人未予置評。

除了這89家中企名單外，草案還列出28家俄羅斯實體，其中包括伊爾庫特公司（Irkut）。該公司也計劃以其MC-21飛機打入波音市場。

草案稱，這117間中俄企業名單「不是最終版本」，只是「最初版本」。

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責任編輯：鄧國強

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