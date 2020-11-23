▲ 【中美角力】特朗普臨走前謀制裁89間中企 趙立堅這樣回應

美國大選結果明朗化，白宮如無意外將於不足兩個月後易主。路透社引述文件披露，特朗普政府預期即將卸任之際，計劃近期一口氣宣布制裁89家與航空、航天、乃至其他領域相關的中國企業。這批中企被指與軍方有關係，美方將限制他們採購美國一系列產品及技術。中國外交部回應指，美方應停止泛化國家安全概念。

中國外交部發言人趙立堅周一（23日）在記者會上，就路透社的報道答問說，中方堅決反對美方無端打壓中國企業，並多次就此表明嚴正立場，美方所作所為嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，必將損害美國的國家利益和自身形象。

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趙立堅又指，中國企業始終堅持依法合規經營，在國際化經營中嚴格遵守包括美國法律在內的各國法律法規，美方應停止泛化國家安全概念、打壓外國企業的錯誤行為。

路透社此前報道，這份名單如果公布，可能導致中國與美國貿易關係更加緊張，同時對那些向中國出售民用航空零組件的美國企業及其他產業，造成衝擊。

趙立堅：美方應停止泛化國家安全概念

美國商務部的一名發言人不予置評，該名單由商務部制定。中國外交部暫未回覆置評請求。

名單上包括中國商用飛機有限責任公司、中國航空工業集團有限公司（AVIC）及其10家關聯實體。中國商飛是牽頭中國與波音和空客展開競爭的領軍企業。

這份名單包括在一項規則草案之中。該規則用於確定美國認爲是「軍方終端用戶」的中國和俄羅斯公司；如果被認定爲這類用戶，則美國供應商必須要獲得許可，才能將範圍很廣的商用產品賣給他們。

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根據該規則，申請許可被否決的可能性要高於批准。

美國總統特朗普最近幾個月加大了對中國的行動。10天前他發布了一項行政令，禁止美國對部分中國企業進行投資，華盛頓方面稱這些企業由中國軍方擁有或控制。

中箭的包括中國商飛等航空、航天企業

今年4月美國商務部擴大了「軍事終端用戶」的定義。

4月的規定不僅涵蓋武裝部隊和警察，還包括支持或協助軍事物品維護或生產的任何個人或實體，即使他們的業務主要是非軍事的。

出口限制適用廣泛領域，包括文字處理等計算機軟件、以及飛機零部件等。

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就飛機而言，這些項目包括從飛行控制箱的支架到引擎本身的一切。

華盛頓貿易律師、前商務部官員Kevin Wolf表示，商務部將規則草案分享給了由行業代表組成的技術諮詢委員會，它本應保密。

Wolf稱，規則和名單可能會修改，但在特朗普政府任下，讓它能生效的時間已經不多了。該規則需要在12月中旬前得到批准並提交給美國官方規則出版機構－－美國聯邦政府官報（Federal Register）。

如落實 或最遲12月要對外公布

路透看到的草案顯示，美國商務部表示能夠控制美國技術流向名單中的公司，對「保護美國國家安全利益來說至關重要」。

但美國一名前官員匿名表示，特朗普如推出此制裁名單，是一種挑釁行爲。航空航天業一名消息人士表示，這可能刺激中國實施報復。

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通用電氣和霍尼韋爾（Honeywell）都是中國商飛的供應商，而且都與中國航空工業集團有合資公司。

通用電氣發言人稱，其全球合資公司運作全都遵守法律，該公司已努力獲得與軍事終端用戶相關的執照許可。

霍尼韋爾發言人未予置評。

除了這89家中企名單外，草案還列出28家俄羅斯實體，其中包括伊爾庫特公司（Irkut）。該公司也計劃以其MC-21飛機打入波音市場。

草案稱，這117間中俄企業名單「不是最終版本」，只是「最初版本」。

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責任編輯：鄧國強

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