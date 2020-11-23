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【債務風險】金融委稱零容忍國企債務違約 滬指升1%重上3400點

經濟脈搏 15:57 2020/11/23

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國務院副總理劉鶴21日在金融委會議，會議表示對「逃廢債」行為「零容忍」，似乎成功安撫投資人的憂慮，帶動内地股市上升。滬指收報3414.49，升1.09%；深證成指報13,955.29點，升0.74%；創業板指報2686.369點，升0.72%。分析機構表示，中國官方的宣示使違約更可預測，市場的不安情緒也隨之下降。

過去投資人對國企抱持著「政府必救」的印象，但近期數起違約案中，政府袖手，令國企信用風險由隱憂成為現實。因應市場恐慌情緒蔓延，劉鶴21日主持召開金融委會議，研究規範債券市場發展、維護債券市場穩定工作。

金融委會議強調，秉持「零容忍」態度，維護市場公平和秩序。要依法嚴肅查處欺詐發行、虛假信息披露、惡意轉移資產、挪用發行資金等各類違法違規行為，嚴厲處罰各種「逃廢債」行為，保護投資人合法權益。

【A股脈搏】經濟數據佳+人行放水 滬指放量收升1.1%

【債務風險】山西副省長派定心丸：國企債券兌付毫無問題

路透引述江海證券債市策略分析表示，「（金融委）這一表態無疑會緩和市場對信用債市場違約加劇的擔心」。他們認為，短期內中國政府的流動性投放會加碼，以緩和市場已經由於信用風險引發的流動性風險。

不過，江海證券也說，官方的態度只是避免短期內信用風險進一步的擴散和蔓延，中期來看，信用債市場的違約風險能否真正降低，還是取決於經濟的改善程度和企業信用資質的改善。江海證券提醒，這輪疫情以來，各個主體的宏觀槓桿率都出現明顯的上升，一旦明年政策開始退出，企業的違約壓力可能還會增加，信用風險並沒有緩和。

滬指有望挑戰3450點

金融委表態帶動滬深兩市今震蕩攀升，收盤滬指漲1.09%，時隔近3個月重上3400點；深證成指漲0.74%，創業板指漲0.72%。

盤面上，煤炭板塊大漲近5%，分散染料、白酒、券商、有色等板塊漲超2%，銀行、石油、鋼鐵等板塊漲超1%。和信投顧認為，滬指有望挑戰3426點至3458區點；創指尚未突破20、30天線阻力需偏謹慎，又認為市場仍有結構性機會，但需踏準節奏、合理控制倉位。

【中國經濟】報告：中國第三季債務佔GDP比重升至335%

【芯片產業】5年前揚言買台積電 紫光危機有何啟示？

河南國企永城煤電10億債務違約 交易商協會啟動自律調查

責任編輯：游昊雲

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