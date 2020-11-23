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【中美角力】美國若制裁中國商飛 國產大客機上天之路會受阻嗎？

國情動向 16:43 2020/11/23

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美國現任總統特朗普「離職倒計時」期間再出招，據報將制裁被指與軍方有關聯的89間中企，限制其採購美國一系列產品及技術。其中就包括中國商用飛機（中國商飛，COMAC），該公司主要從事民用飛機及相關產品的科研、生產、試驗試飛。若美國實施制裁，中國飛機的「上天之路」會否受阻礙？

大型客機對國家綜合實力有重要意義

中國商飛是牽頭中國與波音（Boeing）和空中巴士（Airbus）展開競爭的領軍企業，據其官網介紹，中國這樣的大國一定要有自己的大飛機，而該公司的使命就是「讓中國的大飛機翱翔藍天」。

大型客機是一個國家科技水平和綜合國力的集中體現，對於轉變經濟增長方式、帶動科學技術發展、增強國家綜合實力等，具有重要意義。

中國商飛的發展原則是「中國設計、系統集成、全球招標、逐步提升國產化」。美企通用電氣和霍尼韋爾（Honeywell）都是中國商飛的供應商。

以中國商飛具有自主知識產權的C919大型客機為例，就與霍尼韋爾在APU（Auxiliary Power Unit，輔助動力裝置）、飛行管理系統、導航和無線電等方面合作。其中，輔助動力裝置是現代化的大、中型客機上，保證發動機空中停車後再啟動的主要裝備，直接影響飛行安全。

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中國商飛另一款ARJ21翔鳳客機，同時也是中國第一次完全自主設計並制造的支線飛機，亦選用了通用電氣的支線噴氣發動機、洛克韋爾柯林斯公司(Rockwell Collins)的航電系統和霍尼威爾的主飛行控制系統。

目前美國政府擬制裁的企業名單包括在一項規則草案之中。如果名單內的企業被認定為「軍方終端用戶」，美國供應商須獲許可才能向其供貨。

責任編輯：尹航

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