【新冠疫苗】中國女生打國產疫苗返英：我是白老鼠  但我信政府

新冠肺炎疫情仍在延燒,各國疫苗研製雖屢傳喜訊,但畢竟全球還沒有一種疫苗完成全部疫苗測試程序。其中,中國國藥集團和科興生物的疫苗,目前仍處於測試階段,但一名中國女學生為了盡快返回英國求學,急著向,政府登記,自費456元人民幣施打尚在實驗階段的疫苗,並堅決地說「我相信政府,相信中國」。

英國Sky News報道,。在英國伯明罕大學就讀經濟學的艾芙琳·吳(Evelyn Wu)於今年3月應母親的要求下返回中國,但由於疫情緣故,讓她的學業被迫中斷;為了在明年1月順利返回英國求學、防範在英國感染新冠肺炎,Evelyn便在10月中旬向浙江省永康市的醫院登記疫苗接種。

Evelyn:母親認為我很勇敢 樹立好榜樣

Evelyn向醫院登記之後,短短2日內便施打由科興生技公司(Sinovac Biotech)開發的疫苗,並花費了456元人民幣。Evelyn指出,在登記時,院方人員有告知此疫苗尚在第3測試階段,不過著她別擔心,「疫苗很安全的」。

Evelyn說,她在打完疫苗之後,還是會擔心這款仍在測試階段的疫苗,並認為她是疫苗測試下的「白老鼠」,不過Evelyn也回應,「我相信中國,相信政府,相向接種這種疫苗絕對安全」。

And I think I was the one who was the test subject, the one who was treated like a little mouse.