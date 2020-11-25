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【新冠疫苗】中國女生為返英打國產疫苗：我是白老鼠  但我信政府

社會熱點 15:23 2020/11/25

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【新冠疫苗】中國女生打國產疫苗返英：我是白老鼠  但我信政府

新冠肺炎疫苗問世再傳喜訊，國藥已為研發的疫苗申請上市，預計明年能產10億劑。而國藥與科興的疫苗其實早在研制期間，以通過「緊急使用」渠道，對部份民眾接種，效果被指良好。其中，一名中國女學生為了盡快返回英國求學，急著向，政府登記，自費456元人民幣施打尚在實驗階段的疫苗，並堅決地說「我相信政府，相信中國」。

英國Sky News報道，。在英國伯明罕大學就讀經濟學的艾芙琳·吳（Evelyn Wu）於今年3月應母親的要求下返回中國，但由於疫情緣故，讓她的學業被迫中斷；為了在明年1月順利返回英國求學、防範在英國感染新冠肺炎，Evelyn便在10月中旬向浙江省永康市的醫院登記疫苗接種。

Evelyn：母親認為我很勇敢　樹立好榜樣

Evelyn向醫院登記之後，短短2日內便施打由科興生技公司（Sinovac Biotech）開發的疫苗，並花費了456元人民幣。Evelyn指出，在登記時，院方人員有告知此疫苗尚在第3測試階段，不過著她別擔心，「疫苗很安全的」。

【新冠肺炎疫苗】中國疾控主任：信我，中國疫苗都好有效

內地熱捧國產新冠疫苗  淨係籌號已炒上萬元

Evelyn說，她在打完疫苗之後，還是會擔心這款仍在測試階段的疫苗，並認為她是疫苗測試下的「白老鼠」，不過Evelyn也回應，「我相信中國，相信政府，相向接種這種疫苗絕對安全」。

And I think I was the one who was the test subject, the one who was treated like a little mouse.

I trust China and I think it's totally safe to get vaccinated. I trust the government.

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Evelyn也表示，她身邊有一些醫生、老師拒絕接種這種疫苗，因為疫苗尚在測試階段，他們不想當白老鼠。但她母親很欣慰自己接受了這種疫苗，「母親認為我很勇敢，為別人樹立好榜樣」，並說她就像「第一個吃螃蟹的人」（中國歇後語，意指勇於嘗試才能比他人先嘗到甜頭）一樣。

Evelyn指出，她自施打疫苗至今，除了時感疲憊之外，沒有任何副作用，並將在近日接種第2劑疫苗，若有任何症狀，便會被通報立刻就醫。

澳洲空姐接種中國新冠疫苗後回國 結果這樣

【新冠肺炎】鍾南山：中國疫苗水平與輝瑞相若 預防90%感染

內地媒體指，中國有關部門已經為近100萬中國人，接種了國藥集團生產的新冠疫苗。國藥集團在一份聲明中援引董事長劉敬楨的話說，只有個別的有一些輕微症狀，沒有接到一例嚴重不良反應的報告。

而科興生物此前發表報告稱，在內地進行了第一期與第二期臨床試驗，逾700多名人接受了測試。研究人員稱，大規模的後期階段試驗、即第三期試驗結果至關重要，將決定CoronaVac的免疫反應是否足以保護人們免於感染新冠病毒。科興生物目前正在印尼、巴西和土耳其進行3項三期試驗。

Evelyn訪問視頻，登入看【下一頁】

責任編輯：鄧國強

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