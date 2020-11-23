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上海智能廁所：如廁逾15分鐘啟「自動報警系統」（組圖，有片）

社會熱點 19:16 2020/11/23

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上海智能廁所：如廁逾15分鐘啟「自動報警系統」

智能科技提升大家的生活質素！上海正式推出「智能公廁」，立即登上微博熱搜，因為廁所標榜的功能是，如果有人如廁超過15分鐘，「自動報警系統」就會啟動；雖然設計的原意是擔心長者如廁時發生意外，但許多網民揶揄設計不夠人性化、至少要加一個「加時鈕」，有人更揶揄「想不到便秘會驚動警察」。

上海閔行區顓橋鎮鑫都路水文化公園最近設置了「智能公廁」，號稱設有自動報警系統－－如果有人如廁過900秒（15分鐘），自動報警系統就會啟動；因此微博上出現了「#上海公廁15分鐘不出來自動報警」的標籤，網友一致直呼「求如廁自由」。

逾時如廁亮紅燈  提醒清潔員察看

事實是怎麼回事？據該公廁的工作人員指，這個公廁的廁格設有感應器、以及警報按鈕；按下就會響起警報，提醒清潔員前往協助，清潔員會確認狀況，看是否出現意外。

而最令大家關注的功能「如廁超過15分鐘自動報警系統」，其實並非直駁警察局；而是廁格感應器一旦偵察到有人逾時用廁，為避免長者出意外，廁所會亮起紅燈、響出警號。

人臉識別有多危？花2元「買臉」能當千面大盜（組圖，有片）

【人臉識別】清華學者：人臉資訊洩漏 會帶來一輩子風險（組圖）

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清潔員獲悉後，會前往查看情況決定是否報警。張姓清潔員受訪時提到，如果如廁者沒反應才會施救，曾有市民因拉肚子或換衣服等情況，令警報響起，幸好最後確認是虛驚一場，沒有真正報警。

另外，智能系統連接廁所大廳的顯示器，會顯示人流、位置、溫度、濕度資料，且公廁還參考了女士在廁所較久的情況，將公廁的男女廁位配備改成1比2。

對此，大陸網友留言表示，「大便超過15分鐘都不行嗎？」、「上個廁所壓力好大」、「大便到一半，門被自動打開」、「我老公不能去，他常常大超過15分鐘」、「快笑死這什麼裝置」。

責任編輯：鄧國強

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