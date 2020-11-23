李克強座談經濟   促地方首長就3件事講真話（組圖）

▲ 李克強座談經濟 促地方首長就3件事講真話。（資料圖片）

中美角力及新冠肺炎雙重夾擊下，中國經濟一度受挫，但數據反映國民經濟已穩步復蘇。國務院總理李克強20日主持召開一場經濟形勢視訊座談會，開場就提出3個問題，要求與會的地方政府負責人暢所欲言。他說，「你們講真話，我們才能出實策」。

中國政府網周一（23日）發布，李克強一開場先問了3個問題：

第一，本地區今年以來經濟運行總體情況？

第二，如何考慮本地區下一步經濟工作？

第三，對國家宏觀政策有什麼具體建議？

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李克強指出，希望大家就以上3個問題「暢所欲言」，談各自的看法。據報道，透過視訊，黑龍江省、山東省、湖南省、廣東省、雲南省政府負責人都「拋開手中稿件」，圍繞上述3個問題，談了對本地區今年經濟總體情況和下一步經濟走勢的分析判斷，並對國家政策等提出了建議。

李克強聽完發言後說，感覺到大家對今年以來經濟運行情況的分析是「實事求是」的，考慮下一步工作能兼顧多方面因素，從實際出發，提建議都「直言不諱」。

「你們講真話 我們才能出實策」

他說，「這將為我們研究考慮做好下一步經濟工作提供重要依據。你們講真話，我們才能出實策」。

中國政府網並未發布地方政府負責人「講真話」的內容，但指他們普遍反映，「國家今年宏觀政策和助企紓困措施發揮了關鍵作用，各地經濟和就業等主要指標都逐季回穩向好」。

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據發布，李克強要求省級政府當好「過路財神」，把中央下達的資金第一時間撥付給市縣基層；同時不當「甩手掌櫃」，調集省裡財力資金，著力保居民就業、保基本民生、保市場主體。

他還要求各地從實際出發，勇於打破不合理的利益格局，持續推出更多改革舉措，更大啟動力、增動力，為提高市場主體活躍度和催生新的市場主體創造更優環境，更好滙集眾智眾力，培育發展新動能。

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責任編輯：鄧國強

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