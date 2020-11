換走中國眼中釘蓬佩奧 拜登國務卿布林肯何許人？

▲ 【布林肯Antony Blinken】換走蓬佩奧 拜登國務卿布林肯何許人?

美國候選總統拜登宣佈,起用布林肯(Antony Blinken)擔任新政府國務卿,明年1月接替蓬佩奧充當美國頭號外交官。林布肯長期是拜登外交和國安政策軍師,而有別於蓬佩奧恆常與中國衝撞並激起中方強烈回擊,林布肯被譽為「外交官中的外交官」,說話溫和行事謹慎。但布林肯近期言論也觸碰美台關係,他上任後如在這方面繼續着墨,也許會成為他和北京的一大衝突。

拜登周一(23日)公佈多名內閣成員人選,提名布林肯擔任國務卿,沙利文(Jack Sullivan)擔任國家安全顧問,馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)擔任國土安全部部長,海恩斯(Avril Haines)擔任國家情報總監等等。

布林肯現年58歲,是美國外交與國安系統資深人馬。2009年,拜登在奧巴馬政府之下就任副總統後,布林肯擔任拜登的副總統國家安全顧問。2013年,布林肯改任白宮副國安顧問,直接為總統奧巴馬服務。他2015年到國務院,出任美國副國務卿,至2017年初特朗普上台時卸任。

布林肯攻讀法律出身,於哈佛大學與哥倫比亞大學畢業,曾於紐約和巴黎擔任律師,故也通曉法語並熟悉歐洲。他1980年代尾為民主黨馬薩諸塞州州長杜卡基斯(Michael Dukakis)問鼎白宮籌款,自始涉足政壇。90年代,布林肯加入白宮,為時任總統克林頓擔任文膽撰寫演講稿,期後變成克林頓的國安助理。

布林肯一直主張美國需在世界主動擔當領導角色,並與盟友密切配合,以免影響力被其他國家超前。他稱,扛大旗有時雖然是個「負擔」,但「否則的話對美國人生命和利益代價更大」。布林肯在奧巴馬任內設法降低了美軍在阿富汗作戰的規模和烈度,但他去年指摘特朗普從敘利亞完全撤走美軍,留下盟友庫爾德人之舉「摧毀了美國信譽」。

路透社報道,知情人士形容,布林肯是「外交官中的外交官」(diplomat's diplomat),作風謹慎,下決定前會反覆審議,說話也相對和氣,並熟知美國外交的各項細節。曾在白宮國安委與國務院與布林肯共事的Tom Shannon表示,自己從未見過布林肯失去冷靜(never seen him lose his cool)。

中美關係在特朗普任內驚濤駭浪,布林肯在拜登競選期間曾稱,美國完全與中國「脫鉤」並不現實,「這會是個錯誤」,最終會招致反效果。但布林肯對中國亦不軟弱,他表明拜登擔心中國使用科技來擴大國家控制,「而非賦予人民」,並主張現時世界存在「科技民主」、「科技威權」兩大陣營。

布林肯往績亦顯示,他有推進美國與台灣關係的傾向,他明年領導國務院後在這方面的動向勢會受到密切注視。蔡英文執政前,2015年曾到美國,布林肯當時就在國務院以副國務卿身份與她會面。台灣當局今年放寬美國肉類進口限制後,布林肯在Twitter推文稱「美台加強經貿關係,同樣有利支持共同民主價值,以及致力於地區和平穩定的共同目標」。

拜登當選後,台灣駐美代表蕭美琴致電拜登團隊方面表示祝賀,接聽電話的也是布林肯。相比之下,特朗普2016年當選後,曾與蔡英文直接通話,打破了中美慣例和共識。

