換走中國眼中釘蓬佩奧 拜登國務卿布林肯何許人？

▲ 【布林肯Antony Blinken】換走蓬佩奧 拜登國務卿布林肯何許人？

美國候選總統拜登宣佈，起用布林肯（Antony Blinken）擔任新政府國務卿，明年1月接替蓬佩奧充當美國頭號外交官。林布肯長期是拜登外交和國安政策軍師，而有別於蓬佩奧恆常與中國衝撞並激起中方強烈回擊，林布肯被譽為「外交官中的外交官」，說話溫和行事謹慎。但布林肯近期言論也觸碰美台關係，他上任後如在這方面繼續着墨，也許會成為他和北京的一大衝突。

拜登周一（23日）公佈多名內閣成員人選，提名布林肯擔任國務卿，沙利文（Jack Sullivan）擔任國家安全顧問，馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）擔任國土安全部部長，海恩斯（Avril Haines）擔任國家情報總監等等。

布林肯現年58歲，是美國外交與國安系統資深人馬。2009年，拜登在奧巴馬政府之下就任副總統後，布林肯擔任拜登的副總統國家安全顧問。2013年，布林肯改任白宮副國安顧問，直接為總統奧巴馬服務。他2015年到國務院，出任美國副國務卿，至2017年初特朗普上台時卸任。

美國下任國務卿是悍鷹？布林肯這樣評中國

布林肯攻讀法律出身，於哈佛大學與哥倫比亞大學畢業，曾於紐約和巴黎擔任律師，故也通曉法語並熟悉歐洲。他1980年代尾為民主黨馬薩諸塞州州長杜卡基斯（Michael Dukakis）問鼎白宮籌款，自始涉足政壇。90年代，布林肯加入白宮，為時任總統克林頓擔任文膽撰寫演講稿，期後變成克林頓的國安助理。

布林肯一直主張美國需在世界主動擔當領導角色，並與盟友密切配合，以免影響力被其他國家超前。他稱，扛大旗有時雖然是個「負擔」，但「否則的話對美國人生命和利益代價更大」。布林肯在奧巴馬任內設法降低了美軍在阿富汗作戰的規模和烈度，但他去年指摘特朗普從敘利亞完全撤走美軍，留下盟友庫爾德人之舉「摧毀了美國信譽」。

拜登用女性打中美貿易戰 耶倫曾被特朗普踢走

路透社報道，知情人士形容，布林肯是「外交官中的外交官」（diplomat's diplomat），作風謹慎，下決定前會反覆審議，說話也相對和氣，並熟知美國外交的各項細節。曾在白宮國安委與國務院與布林肯共事的Tom Shannon表示，自己從未見過布林肯失去冷靜（never seen him lose his cool）。

中美關係在特朗普任內驚濤駭浪，布林肯在拜登競選期間曾稱，美國完全與中國「脫鉤」並不現實，「這會是個錯誤」，最終會招致反效果。但布林肯對中國亦不軟弱，他表明拜登擔心中國使用科技來擴大國家控制，「而非賦予人民」，並主張現時世界存在「科技民主」、「科技威權」兩大陣營。

特朗普擬推對華新強硬措施 建聯盟做這事

布林肯往績亦顯示，他有推進美國與台灣關係的傾向，他明年領導國務院後在這方面的動向勢會受到密切注視。蔡英文執政前，2015年曾到美國，布林肯當時就在國務院以副國務卿身份與她會面。台灣當局今年放寬美國肉類進口限制後，布林肯在Twitter推文稱「美台加強經貿關係，同樣有利支持共同民主價值，以及致力於地區和平穩定的共同目標」。

拜登當選後，台灣駐美代表蕭美琴致電拜登團隊方面表示祝賀，接聽電話的也是布林肯。相比之下，特朗普2016年當選後，曾與蔡英文直接通話，打破了中美慣例和共識。

布林肯：美國對付中國前 要先正其身

拜登外交團隊 鷹派程度或不輸特朗普

拜登上台中美關係惡化？智囊籲中國做好這準備

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒