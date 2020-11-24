「嫦娥五號」升空會帶月球樣本返回 中美太空競賽新階段

長征五號遙五運載火箭今晨4時30分搭載「嫦娥五號」探測器在海南文昌航天發射場順利升空，這是長征五號系列運載火箭的第二次應用性發射，將運送探月工程「嫦娥五號」探測器至地月轉移軌道，進行中國首次地外天體採樣返回任務。今次長征五號遙五火箭發射窗口時間，是在綜合考慮地月位置關係等因素基礎上，經過軌道設計選擇出的最佳發射時間。

嫦娥五號任務的科學目標主要是開展着陸點區域形貌探測和地質背景勘察，獲取與月球樣品相關的現場分析數據，建立現場探測數據與實驗室分析數據之間的聯繫；對月球樣品進行系統、長期的實驗室研究，分析月壤的結構、物理特性、物質組成，深化月球成因和演化歷史的研究。

長征五號遙五運載火箭發射升空後，先後實施了助推器分離、整流罩分離、一二級分離以及器箭分離等四次分離。嫦娥五號探測器由軌道器、返回器、着陸器、上升器四部分組成。在經歷地月轉移、近月制動、環月飛行後，着陸器和上升器組合體將與軌道器和返回器組合體分離，軌道器攜帶返回器留軌運行，着陸器承載上升器擇機實施月球正面預選區域軟著陸，按計劃開展月面自動採樣等後續工作。

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據悉，嫦娥五號任務計劃實現三大工程目標：一是突破窄窗口多軌道裝訂發射、月面自動採樣與封裝、月面起飛、月球軌道交會對接、月球樣品儲存等關鍵技術；二是實現中國首次地外天體自動採樣返回；三是完善探月工程體系，為未來開展載人登月與深空探測積累人才、技術和物質基礎。

嫦娥五號的發射之所以特別引人關注，在於其標誌着中國探月工程「繞」、「落」、「回」三小步的最後一步即將完成，「探」、「登」、「駐」三大步的第一階段開始收官，而且它將有望實現中國航天史上的4個「首次」，這對中國航天人而言，將是一次大考。

事實上，美國專家們在2016年眾議院的一次聽證會上，即已討論了「我們在太空競賽中輸給中國了嗎」這一話題，認為美國在該領域有「黯然失色」的風險，嫦娥五號的發射將令美國更警惕中國的太空科技發展。

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責任編輯：游昊雲