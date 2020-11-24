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特朗普謀下台前組西方聯盟 稱抗中國「貿易脅迫」

國情動向 16:47 2020/11/24

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中美角力未因白宮易主紓緩。在美國總統特朗普本屆任期最後約兩個月，據報白宮考慮對中國採取新的強硬措施，包括建立西方非正式聯盟，反制中國利用貿易脅迫他國，又考慮擴大對涉及強迫勞力的新疆的進口禁令，將更多企業納入黑名單，包括中國芯片（又稱晶片）製造巨頭中芯國際。

《華爾街日報》報道，特朗普政府的高級官員表示，正推動對中國採取新的強硬措施。其中，將建立一個西方國家的非正式聯盟，在中國利用貿易實力脅迫其他國家時，聯合反制中國。

根據這項聯合反制計劃，當中國採取抵制進口行動時，盟國將同意購買被抵制的商品或提供補償。或者，盟國可以聯合一致，就損失的貿易對中國加徵關稅。

據政府官員稱，在澳洲呼籲調查新冠疫情源頭後，中國對澳洲施加經濟壓力，催生美國政府這項計劃。一名高級官員表示，中國試圖以經濟脅迫手段壓制其他國家就範，「西方需要建立一個體系，聯合吸收中國脅迫式外交帶來的經濟懲罰，並抵消由此產生的成本」。

擴大新疆進口禁令 或納中芯國際入黑名單

報道指出，特朗普政府並考慮擴大對新疆的進口禁令，將更多企業納入美國商務部的黑名單，包括中芯國際。目前，美企向中芯國際出口某些技術前，須獲許可。中芯國際曾聲明稱，繼續與美國商務部接觸，並表示與中國軍方毫無關係，也不生產用於軍事用途的產品。

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不過，政府官員承認，這些新措施面臨特朗普政府影響力日漸衰減的阻礙。而要措施成功，還需要預料即將上任的拜登政府認可，並繼續推進。

此外，其他依賴對華貿易的國家，是否願意加入一個旨在遏制中國的集團、或者可能依賴關稅大棒的集團，也成疑問，畢竟關稅措施會損害國內消費者利益。官員表示，正在與西方民主國家接觸，但沒有透露是哪些國家。

澳洲總理莫里森周一（23日）警告，中美激烈競爭正迫使其他國家選邊站隊，敦促超級大國給予其他國家更大的行動空間。他說，澳洲希望與中國建立開放、透明和互利的關係，但同樣絕對致力於與美國的持久聯盟。

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責任編輯：林佩怡

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