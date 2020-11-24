▲ 拜登用女性打中美貿易戰 耶倫曾被特朗普踢走

美國大選結果幾已確定，民主黨拜登正籌組執政班子。美國媒體報道，拜登打算提名聯儲局（Fed）前主席耶倫出任財政部長；這不僅意味美國或將出現首名女性財長，她還將擔任「拜登式」中美貿易戰的操盤手之一，站在中美角力最前綫。

華爾街日報及彭博社先後引述知情人士說，候任總統拜登擬提名耶倫（Janet Yellen）出掌財政部。聯邦參議院倘通過，她耶倫將成為財政部成立231年來首名女性部長，協助飽受疫情衝擊的經濟復甦。

耶倫或成美財政部231年來首名女部長

值得注意是，財政部有份參與美國貿易政策的制訂、甚至與中國的貿易議題角力；例如財政部要定期向國會遞交「主要貿易夥伴宏觀經濟與外匯政策半年度報告」，決定中國等國家是否滙率操縱國。

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而現任財長姆欽（Steven Mnuchin）與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）過去兩年多，一直與中國談判貿易協議，是美國對中國貿易戰、關稅戰等操盤手之一。

此外，財長部亦負責執行美國就各種題，對外國公司及個人的經濟金融制裁措施。因此可以說，耶倫的任命一旦落實，她將站在中美角力、特別是貿易戰的最前綫。

事實上，許多分析亦指出，拜登上場後中美貿易戰不會立即停止，並會用另一種形式延續：諸如用集體談判取代關稅，用地緣政治及盟友作籌碼，迫使中國改變貿易行為等。

耶倫曾憂慮關稅戰 損害美國利益

由於耶倫並非政客出身，且任聯儲局時嚴守政治中立，因此一直少談中國與美國競爭問題。她卸任職儲後，曾表示美國對中國的關稅措施對美國消費者產生很大影響。

74歲的耶倫專精勞動經濟學，2014年接掌聯儲局，成為聯準會成立百年來首名女性主席。

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拜登（Joe Biden）經濟團隊就位後重大挑戰之一，是提振深受新冠肺炎衝擊的經濟景氣。就業市場艱困復甦之際，全美近期疫情復燃，摩根大通（JPMorgan）經濟學家上周更預測明年首季美國經濟仍將負成長1%。

耶倫近期警告，疫情期間百姓深受苦難，國會如不授權更多資金對抗失業、保住小型商家生機，經濟復甦將失衡且了無生氣。

耶倫出身紐約市，公職生涯屢屢打破玻璃天花板（象徵無明文規定卻實際存在的升遷障礙），也具備豐富的經濟危機處理經驗。

耶倫多次打破「玻璃天花板」

耶倫2004年至2010年擔任三藩市聯邦準備銀行總裁時，面對房市由盛轉衰、2008年爆發金融危機、經濟陷入嚴重衰退且復甦緩慢。她於2010年至2014年擔任聯儲局副主席，與時任主席伯南克（Ben Bernanke）搭檔，維持超低利率促進就業復甦。

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耶倫2014年2月起領導聯儲局，當時經濟趨於穩定，局內有聲音主張升息，但她不願操之過急，直到2015年12月才開始調高原本趨近於零的基準利率。

美國總統特朗普執政後，曾考慮讓耶倫連任聯儲局主席，但最終提名時任聯儲局理事的鮑爾（Jerome Powell）。有指特朗普與耶倫對經濟政策意見相左，最終撤換了耶倫。耶倫2018年2月卸任聯準會主席與理事，隨後出任華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）名譽研究員。

責任編輯：鄧國強

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