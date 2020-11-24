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【華為禁令】英國提新法案 電訊商違令使用華為設備將被罰

國情動向 14:09 2020/11/24

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英國政府建議立法，如果電訊商違反禁令，包括在5G網絡中採用華為設備，將面臨最高為營業額10%或每天10萬英鎊的罰款。

華為表示，對英國政府試圖將其排除在5G外感到失望。華為副總裁張國威批評英國的決定是出於政治動機，而非基於對風險的公正評估，稱這不符合大家最佳利益，因會讓英國進入數字慢車道，並讓升級日程面臨風險。

傳英國最快明年 實施華為5G設備安裝禁令

另外，外電引述知情人士稱，英國正考慮最快明年實施華為5G設備安裝禁令。

今年7月，英國宣布華為禁令，要求營訊商年底起停止購買新的華為設備，並在2027年前將現有的華為設備，從5G網絡中移除。

華為一直否認設備會構成國家安全風險

英國政府周二（24日）提出新的《電訊（安全）法案》，將提高英國電訊網絡的安全標準，並消除高風險供應商的威脅，並嚴懲違反規則的電訊業者。英國議員下周將就法案辯論。

【華為禁令】後特朗普時代 華為促英國撤銷5G禁令

【華為禁令】英國國會再質疑「與中共關係」 倡提早2025移除華為5G

英國數碼化、文化、媒體和體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）表示，只有在安全且有彈性的情況下，5G和光纖網絡才能帶來好處。他稱，這開創性的法案，將讓英國電訊安全制度成為全球最嚴格之一，以能夠採取必要措施保護網絡。

據當局聲明指出，《電訊（安全）法案》旨在監督5G移動和光纖網絡，將涵蓋處理互聯網流量和電話的電子設備和軟件。聲明稱，這將是保護英國免受國家行為者或罪犯，發起的敵對網絡活動的重要一步，而過去兩年，政府已將一系列網絡攻擊歸因於俄羅斯和中國，以及北韓和伊朗的行為者。

【華為5G】NEC取代華為參與英國5G　目前市佔不到1%

【華為5G】英國指華為沒充分解決設備安全問題 華為：漏洞非因中國干預

【華為5G】加眾議院通過強硬涉華動議 駐加使館稱不接受無端指責

責任編輯：林佩怡

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