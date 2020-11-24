【新冠肺炎】世衛稱獲北京保證 將派專家赴華調查病毒源頭

▲ 瑞安宣布將派專家組赴華，但未知會否前往率先爆發疫情的武漢華南海鱗批發市場

新冠病毒的起源至今未有定論，世界衛生組織（WHO）周一（23日）宣布，他們已獲得中國的保證，將盡快派遣國際專家組赴華，就病毒源頭進行調查。世衛專家組今年7月曾前往中國，卻未能踏足武漢，在北京逗留3周後無功而還。至於本輪調查，世衛早在上月初已開始安排，專家名單一直等待北京批准。

世衛緊急項目執行主任瑞安表示，預料會有專家小組進行實地考察，期望盡快落實。中國學者正針對武漢華南海鮮批發市場周邊的早期病例、環境進行流行病學研究，國際專家組將負責第2階段，並查證有關數據。他指，中國已在科學調查上做了大量工作，但國際專家有必要實地考察，以確保國際社會的信心。

瑞安認為華南海鮮批發市場可能是一個擴大病毒傳播的地點，但仍不清楚是藉由人類、動物或環境散布，因為在當地爆發疫情前，就已有確診感染案例。

世衛總幹事譚德塞則表示，全球正爭相採購新冠病毒疫苗，世衛的「疫苗共享計畫」急需43億美元資金，以大規模採購和測試，協助貧窮和弱勢國家，他預料到明年世將需要238億美元資金。

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鍾南山：國際社會應攜手抗疫

中國工程院院士兼知名傳染病專家鍾南山周一出席活動時表示，當前抗擊新冠肺炎疫情的形勢嚴峻，必須堅持開放合作攜手抗疫。病毒沒有國界，面對全人類的共同危機，任何國家都無法獨善其身，國際社會需要攜起手來、摒棄分歧，在疫苗研發、5G醫療、數據共享等領域開展更高、更緊密、更全面的合作。

他又提到，當今大數據、雲計算、人工智能等技術加速與交通、醫療、教育、科研等領域深度融合，助推了全社會的信息化轉型升級。特別是在這次抗疫工作中，信息通信技術為疫情防控提供了非常強大的支撐，在形勢的研判、信息共享、流行病學的分析等方面顯示了巨大的能量。

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國際專家組曾無功而還

對於病毒溯源，世衛曾多次表示，武漢是研究新冠病毒動物起源的最佳起點，科學必須對所有可能性保持開放態度 。國際專家組赴華一事在今年5月獲北京批准，但西方媒體事後引述消息指，專家組根本沒有前往武漢。以美國為首的西方國家，質疑世衛調查的嚴謹與獨立性。美國外交關係協會全球衛生問題高級研究員黃延中表示，考察團必須能不受限制地進出武漢及中國其他地區，像是西南部的雲南省，才能得到具有權威性的調查結果。

中國外交部反駁有關說法，稱世衛專家在中國期間舉行了多次會談，就病毒人群、環境、分子、動物溯源及傳播途徑等領域開展的科研工作進展，以及下一步計劃作深入交流。對於專家組可信度的指控「完全不正當」。中國已經負責任地邀請專家到實地調查，望有關各國能夠採取正面態度，和世衛合作。

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病毒源頭不在中國？

自疫情在全球失控以來，中國官方及專家多次就病毒源頭的指控提出質疑，甚至一度指病毒很可能是在去年的軍運會期間傳入武漢，而美軍代表正是罪魁禍首。至近期，國內學界的主流說法是，病毒的「發現地」並不代表是「發源地」。鍾南山曾指出，疫情確是發生在武漢，但沒有證據顯示源頭也在武漢，認為未搞清楚前便隨便下結論是不負責任。只有對病毒進行溯源，有了結果，才可能回答這個問題。

國家衛健委高級別專家曾光近日進一步指出，中國因最早發現該病毒，而遭到部分國家誤解。事實上，中國之所以能率先發現，是因為曾經歷沙士（SAR），故在傳染病的威脅上保持警惕，並建立了先進的上報系統。他指出，北京、大連、青島近日都在進口冷鮮食品及其包裝上發現病毒，不排除病毒最初是這樣傳入中國，甚至武漢當時也是如此，它最早出現在國外的可能性非常大。但他強調與其進行溯源，目前更應該做的是制定公共衛生政策應對。

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責任編輯：陳建錫