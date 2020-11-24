拜登財長大熱反對關稅戰 惟這事與特朗普同調

▲ 【拜登中國】耶倫曾因這問題負評中國 觀點罕近特朗普

美國大選結果幾已確定，民主黨拜登正籌組執政班子，聯儲局（Fed）前主席耶倫成為財政部長大熱，這意味她將擔任「拜登式」中美貿易戰操盤手之一，站在中美角力最前綫。耶倫過去曾多次批評美國對中國發動的關稅戰、外傳她與特朗普的經濟念相左，但在批評中國補貼國企，觀點卻與特朗普相似。

財政部有份參與美國貿易政策的制訂，是應付中國貿易問題的對口部門之一。例如，財政部要定期向國會遞交「主要貿易夥伴宏觀經濟與外匯政策半年度報告」，決定中國等國家是否滙率操縱國。

財政部有份參與美國貿易政策制訂

而現任財長姆欽（Steven Mnuchin）與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）過去兩年多，一直與美國首席談判代表身份，與中國磋商貿易協議，是美國對中國貿易戰、關稅戰等操盤手之一。

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此外，財長部亦負責執行美國就各種題，對外國公司及個人的經濟金融制裁措施。

因此可以說，耶倫（Janet Yellen）倘落實任財長，她將站在中美角力、特別是貿易戰的最前綫。外界紛紛注視他的對中國貿易立場。

耶倫去年11月出席紐約市世界商業論壇（WBF）時指出，美國總統特朗普發動貿易戰無濟於事，美方對大量自中國進口的貨品加徵關稅毫無益處。中美深陷關稅戰，拉高物價之餘助長不確定性，對企業與消費者產生不利影響。

對於美方試圖以關稅逼迫中國改變不公平貿易行為，耶倫認為成效不彰，「這些關稅是由美國消費者與企業埋單，做生意與控制成本變得更難且更貴，消費者因而預期物價將高漲」。

職倫曾批特朗普關稅有害無益

至今年一月，耶倫於亞洲金融論壇上曾表示，儘管中美當時將簽署第一階段貿易協議，仍無法消除新興技術方面更棘手的風險衝突。

耶倫當日指出，美國始終沒有大量撤除對中國的關稅，中國大量商品仍處於高水平的美國關稅。據了解，美國對中國價值3700億美元的25%關稅將保留，這涵蓋中國對美近3分之2的出口。

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但值得注意是，耶倫對中國部份貿易行為的批評，觀點與特朗普及美國政界人士相近，她當天指出，美國企業面對困難包括：中國對國有企業的補貼（構成對美國企業不公平），人工智能及5G網絡相關的國家安全領域技術競爭等。

耶倫說道，「這些問題將很難解決，並將對全球經濟產生非常重大的影響」。

耶倫由於並非政客出身，且任聯儲局時嚴守政治中立，因此一直總體少談中國與美國競爭問題。而有指她與特朗普的經濟政策理念相左，致她2018年初離開聯儲局。

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責任編輯：鄧國強

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