布林肯上任國務卿 美媒：但支配美國外交的是中國

▲ 【布林肯Antony Blinken】美媒：拜登雖起用布林肯當國務卿 支配美國外交的是中國

美國拜登政府國務卿布林肯（Antony Blinken）正式上任。布林肯長期擔任拜登資深對外政策顧問，雖然反對中美「脫鉤」，但同時有主張加強美國與台灣關係的傾向，他當上美國國務卿後怎樣應對中國崛起備受關注。但美國傳媒坦言，縱使拜登選了閣員，支配美國外交政策的，不會是布林肯或新任國安顧問沙利文（Jack Sullivan），而會是中國。

智庫Defense Priorities研究員Richard Hanania此前撰文，稱布林肯與沙利文都屬民主黨內主流，有志於在與美國對手，尤其是中國的關係中彰顯美國力量，但對一些範疇的合作持開放態度，同時顯然比特朗普政府更樂於與盟友親密合作。

但文章表示，不要以為特朗普從根本上改變了美國外交政策，也不要以為2020年大選結果會重新改變美國在世界的角色；美國在國際事務上的主導地位無論如何都會淡化，因為中國崛起的地緣政治和經濟現實正逼使美國角色轉變。

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作者認為，特朗普任內雖然多番敲打盟國，但4年過去，美國還是致力於捍衛北約這佔全球人口4分1、經濟一半的集體同盟，美國軍費仍比最接近的10國加起來還要多，美國依然在超過70個國家和地區有駐軍，而美國也繼續在制裁它不喜歡的國家，這些東西都沒有受到特朗普改變。

但改變美國外交政策的會是中國。作者指出，中國1990年經濟規模只是美國的17分1，但現在預期會在未來10年超越美國，以至在一些指標下已超越美國；美國國內辯論如何應對時分成兩派，鷹派主張制裁和軍事同盟圍堵，鴿派則尋求與中國周邊國家經濟整合制衡中國。「惟不管鷹鴿兩派誰勝誰負，希望將美國力量保持在過去一樣的水平都只是幻想。」

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文章稱，南韓、菲律賓等盟友現時已經令美國憤怒，因為美方認為他們順從而非制衡中國，而美國這種沮喪在未來勢會加劇。中國去年11月中與14個國家簽定《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），這會「塑造未來數十年的全球政局」，並「鞏固中國在亞太地區的自然中心角色」。

文章續指，中國「勢力範圍」以外亦可以感受到中國影響力。美國過去一直是中東的霸主，而特朗普政府認為孤立伊朗可以其政權倒台或向美國投降，只是美國今時今日施壓的效果已變得有限。中國與伊朗達成巨額投資合作協議下，拜登計劃扭轉特朗普政策，重回伊朗核協議基礎尋求限制擴散就並不出奇。

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作者直言，美國不喜歡的國家現在都能找到一個更富有的靠山，而且往往因為地理上更接近，能為他們提供更大貿易好處。「縱中國沒有顯露在遠離本國投射軍事力量的傾向，它在南海建立人工島會在戰爭一旦爆發時給予它最終優勢。」「今天即使對大陸能否成功武統台灣仍存在一些討論，但時間確在北京一方，而小地區能擋住相鄰超級強權並沒有歷史先例。」

文章稱，中國崛起製造了新的經濟和地緣政治現實，這都不會因為一廂情願而有所改變；美國未來的領導人需要認識到，能夠單方面孤立「流氓政權」的日子已經結束，而東亞的未來會更多地取決於北京而非華盛頓發生的事。

作者最後提醒，美國最大的危險其實就是拒絕接受這個現實，並採取尋求維持美國霸權的政策，最終招致損害嚴重的貿易衝突以至戰爭。「避免這種最壞局面，應當是希望美國外交減少軍事化、降低侵略性政策制訂者的目標。長線而言，華盛頓的領導人若不接受這種約束，約束就會強迫他們接受。」

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責任編輯：連兆鋒