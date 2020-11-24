【中美角力】美國安顧問訪菲律賓 贈軍火協護「南海主權」

▲ 奧布萊恩訪問菲律賓，並贈送一批國防物資

在美國大選幾乎塵埃落定之際，特朗普手下的白宮「鷹派」繼續在圍堵中國上發力。國家安全顧問奧布萊恩周一（23日）從越南轉抵菲律賓訪問，向菲國送贈價值1,800萬美元的國防物資，包括制導導彈，以助其在南海保護主權。有關舉動被認為是針對中國，因菲律賓與中國在南沙群島主權上長期存在爭議。

中國駐菲律賓大使館發表聲明指，奧布萊恩就南海問題大放厥詞，粗暴干涉中國內政，並蓄意渲染地區緊張局勢，挑撥離間中菲關係，中芳堅決反對。當前，在中國和東盟國家的共同努力下，南海局勢總體保持穩定並不斷向好發展。美國才是南海軍事化的最大推手，是危害南海和平的最危險外部因素。

奧布萊恩表示，該批國防物資展示了美國對重要盟友堅定與持久的承諾，美國支持菲律賓打擊伊斯蘭國東亞恐怖主義的承諾，以及其在海南保護自己主權的努力。他再次提到國務卿蓬佩奧早前對菲律賓的承諾，任何在南海針對菲國軍隊、飛機或政府船隻的攻擊，將啟動美國在共同防禦條約下的義務。

菲律賓上月宣布將恢復在南海的禮樂灘（Reed Tablemount）附近勘探石油與天然氣，中國和菲律賓都聲稱對禮樂灘擁有主權。奧布萊恩表示，禮樂灘屬於菲律賓人民，「不屬於那些只是因為他們比菲律賓大，就可以前來奪走並把菲律賓人民的資源收歸己有的國家」。他形容那是錯誤的行為。

在訪問馬尼拉前，奧布萊恩在同樣與中國存在主權爭議的越南逗留3天，期間與越南總理阮春福會晤。奧布萊恩表示美國對一個強大、繁榮和獨立的越南的支持，這有助於國際安全並尊重法治；阮春福則同意與美國繼續合作，應對共同挑戰，並為亞洲和平作出貢獻。

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責任編輯：陳建錫