王毅今訪日本將晤菅義偉 圖破美國「包圍中國網」？

中國國務委員兼外長王毅，今日（24日）啟程訪問日本，這是日本首相菅義偉9月就任以來，訪問日本的中國最高層官員，預計將與菅義偉及日本外相茂木敏充會面。

正值中美衝突對立加劇，日本傳媒報道，中國或希望透過王毅訪問日本這個美國盟友，來瓦解「包圍中國網」。結束訪日行程後，王毅將轉訪南韓。

料談美大選及抗疫 提東海南海香港局勢

日本放送協會（NHK）報道，王毅訪問日本兩天期間，今日下午將與茂木敏充會談，預計明日與菅義偉會面。在相關會談中，日方將針對新冠肺炎防疫對策、重啟商務人士往來、美國大選後的國際局勢等議題交換意見。為建立中日穩定關係，雙方將確認領導人互訪等高層交流的重要性。

此外，報道指出，日本將對於中國在東海及南海的行動，包括中國公務船頻頻在釣魚島海域入侵日本「領海」，以及香港局勢等，表達關切。茂木敏充早前表示，中日在雙邊關係上存在各種擔憂，認為會通過高級別會談逐一解決。

中國國家主席習近平原定今春作為國賓訪日的計劃已延期。茂木上周就國賓訪日問題稱，現在最優先致力平息新冠疫情，並非具體協調日程的階段，暗示不會作為議題。

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NHK報道稱，中國似乎希望通過王毅訪問日本，打破所謂的「包圍中國網」。中國社科院日本研究所的呂耀東分析，中日是全球第二、第三大經濟體，兩國經濟關係發展攸關政治與安全。王毅這次訪日，將有助緩和安全方面的緊張局勢，並想推動經濟合作協商，並應緩和對於中日歷史認識、領土等議題的衝突。

中日韓及東盟等亞太15國，早前簽署區域全面經濟夥伴協定（RCEP），外界關注中日韓能否早日簽署自貿協定。呂耀東認為，這將是最重要的議程之一。

呂又稱，中日除了以前就存在缺乏互信的問題外，受到美國的負面影響也多，中國警惕對美日等企圖聯手對抗中國。

另外，共同社消息稱，日本政府計劃2年內在湖北武漢開設領事館。

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責任編輯：林佩怡

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