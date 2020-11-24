  • 25°C
香港時間 : 20201124日 (二) 14:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王毅今訪日本將晤菅義偉 圖破美國「包圍中國網」？

國情動向 13:01 2020/11/24

分享：

中國國務委員兼外長王毅，今日（24日）啟程訪問日本，這是日本首相菅義偉9月就任以來，訪問日本的中國最高層官員，預計將與菅義偉及日本外相茂木敏充會面。

正值中美衝突對立加劇，日本傳媒報道，中國或希望透過王毅訪問日本這個美國盟友，來瓦解「包圍中國網」。結束訪日行程後，王毅將轉訪南韓。

料談美大選及抗疫 提東海南海香港局勢

日本放送協會（NHK）報道，王毅訪問日本兩天期間，今日下午將與茂木敏充會談，預計明日與菅義偉會面。在相關會談中，日方將針對新冠肺炎防疫對策、重啟商務人士往來、美國大選後的國際局勢等議題交換意見。為建立中日穩定關係，雙方將確認領導人互訪等高層交流的重要性。

此外，報道指出，日本將對於中國在東海及南海的行動，包括中國公務船頻頻在釣魚島海域入侵日本「領海」，以及香港局勢等，表達關切。茂木敏充早前表示，中日在雙邊關係上存在各種擔憂，認為會通過高級別會談逐一解決。

中國國家主席習近平原定今春作為國賓訪日的計劃已延期。茂木上周就國賓訪日問題稱，現在最優先致力平息新冠疫情，並非具體協調日程的階段，暗示不會作為議題。

蓬佩奧訪日談「中國威脅」 華使館斥編造謊言製政治對抗

【RCEP】財政部：中日首達成雙邊關稅減讓安排 歷史性突破

NHK報道稱，中國似乎希望通過王毅訪問日本，打破所謂的「包圍中國網」。中國社科院日本研究所的呂耀東分析，中日是全球第二、第三大經濟體，兩國經濟關係發展攸關政治與安全。王毅這次訪日，將有助緩和安全方面的緊張局勢，並想推動經濟合作協商，並應緩和對於中日歷史認識、領土等議題的衝突。

中日韓及東盟等亞太15國，早前簽署區域全面經濟夥伴協定（RCEP），外界關注中日韓能否早日簽署自貿協定。呂耀東認為，這將是最重要的議程之一。

呂又稱，中日除了以前就存在缺乏互信的問題外，受到美國的負面影響也多，中國警惕對美日等企圖聯手對抗中國。

另外，共同社消息稱，日本政府計劃2年內在湖北武漢開設領事館。

【中日關係】習近平與菅義偉首次通話 未談及訪日事宜

【安倍辭職】安倍近8年首相任期　中日關係如過山車（新增外交部回應）

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【RCEP】財政部：中日首達成雙邊關稅減讓安排 歷史性突破
2020/11/16
【RCEP】財政部：中日首達成雙邊關稅減讓安排 歷史性突破
東盟系列峰會開幕 中日澳等15國料周日簽署RCEP 美迎挑戰
2020/11/12
東盟系列峰會開幕 中日澳等15國料周日簽署RCEP 美迎挑戰
【中日關係】習近平與菅義偉首次通話 未談及訪日事宜
2020/09/26
【中日關係】習近平與菅義偉首次通話 未談及訪日事宜
【安倍辭職】安倍近8年首相任期　中日關係如過山車（新增外交部回應）
2020/08/28
【安倍辭職】安倍近8年首相任期　中日關係如過山車（新增外交部回應）
日本據報警告中國：若漁船湧釣魚島周邊 將損中日關係
2020/08/13
日本據報警告中國：若漁船湧釣魚島周邊 將損中日關係
中美關係 地緣政治 政治 經濟 王毅 習近平 菅義偉 RCEP 南韓 香港

上一篇文章

【中美角力】特朗普臨走前謀制裁89間中企 趙立堅這樣回應

下一篇文章

【中美科技戰】美國行錯一步 將稀土霸權拱手讓中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美科技戰】美國行錯一步 將稀土霸權拱手讓中國
【中美科技戰】美國行錯一步 將稀土霸權拱手讓中國
美國科技版TPP圍中國見雛形 聯南韓研6G爬頭
美國科技版TPP圍中國見雛形 聯南韓研6G爬頭
【中美角力】美國若制裁中國商飛 國產大客機上天之路會受阻嗎？
【中美角力】美國若制裁中國商飛 國產大客機上天之路會受阻嗎？
【中澳關係】美政客籲澳洲不要依賴中國　3數據話你知是否可行？
【中澳關係】美政客籲澳洲不要依賴中國　3數據話你知是否可行？
奧巴馬回憶錄：與胡錦濤會晤令人昏昏欲睡
奧巴馬回憶錄：與胡錦濤會晤令人昏昏欲睡
【中美角力】特朗普臨走前謀制裁89間中企 趙立堅這樣回應
【中美角力】特朗普臨走前謀制裁89間中企 趙立堅這樣回應