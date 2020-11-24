【新冠肺炎】上海4成航班遭取消　內地疫情再臨「大考」

上海浦東機場接連傳出本土新冠肺炎確診病例後，這座客運量排名中國第二的國際機場，已有4成航班取消。

據內媒《財經》雜誌11月23日報道，自從9日發現1例本土確診病例後，浦東機場客運航班起降架次開始遞減，由9日的起降969架次降至22日的749架次，降幅約25%。

報道引述航班服務APP「飛常準」的數據指出，截至23日下午14時30分，浦東機場已取消進港航班347架次（含提前取消），其中當天取消進港航班44架次；同時已經取消出港航班299架次（含提前取消），其中當天取消出港航班48架次。平均取消（含提前取消）佔比4成左右。

▲ 上海4成航班遭取消 內地疫情再臨「大考」

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據報道，儘管浦東機場強調近期確診的病例都與貨運區有關，不涉及客運區域，但不少旅客因此信心受挫，主動放棄了跟浦東機場相關的飛航行程。今年的疫情期間，浦東機場承接了最多的國際和地區航班，因此上海基本每天都有數例境外輸入病例。

據悉，浦東機場是內地第二大客運機場，2019年旅客吞吐量7,615.35萬人次，僅次於北京首都國際機場。浦東機場貨運吞吐量更排名第一，2019年貨郵吞吐量363.4萬噸，高出首都機場近168萬噸。

在11月23日的中央電視台新聞頻道《新聞1+1》節目中，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友解讀疫情最新情況時稱，新冠病毒喜歡低温環境，温度越低，存活時間越長。進入冬季以後，空運、陸運、海運所有國際運輸都類似於冷鏈系統，可能成為病毒載體。再加上國際疫情加劇，境外通過貨物造成感染的風險明顯增加。

他表示，在夏季，專家就認為新冠病毒不分冬夏，實際上病毒在夏天流行，冬季會更加嚴重。這幾次國內出現了零星病例，都表明新冠病毒不停敲打國門，冬季國內面臨着「大考」。

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責任編輯：游昊雲

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