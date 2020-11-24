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【中美科技戰】鴻海Google合約   讓特朗普「世界奇蹟」復活？

經濟脈搏 14:10 2020/11/24

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【中美科技戰】鴻海Google合約   讓特朗普「世界奇蹟」復活？

中美科技戰白熱化、台灣科技企業取向備受注目之際，彭博社引述知情人士透露，台資「代工之王」鴻海科技集團已取得谷歌公司（Google）的伺服器合約，計劃在旗下威斯康辛州面板廠組裝伺服器元件。這能否讓鴻海旗下富士康領銜、總統特朗普稱之為「世界第八大奇蹟」的威斯康辛州項目復活，外界對此注視。

彭博指出，特朗普曾稱讚鴻海旗下富士康的威州項目，對於將製造業帶回美國，有重要意義。

不具名知情人士指稱，鴻海決定將與Google新合約的生產地點定在威斯康辛州既有工廠，而非在台灣或中國製造這些元件。

鴻海獲Google伺服器合約

知情人士表示，未獲充分使用的鴻海威州廠，應會於明年第一季度開始量產，適逢美國大廠英特爾（Intel）Ice Lake伺服器晶片發佈期間。

知情人士也提及，鴻海正設置表面黏著技術（Surface-mount technology, SMT）組裝線，以此將半導體放置在電路板上。

美16億資助台積電鳳凰城設廠  背後是中美暗戰

【芯片產業】5年前揚言買台積電 紫光危機有何啟示？

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其中一名知情人士說，鴻海能贏得谷歌的合約，是因為該公司是唯一能夠在美國本土建立SMT生產線的製造商。

一名鴻海代表證實，鴻海正在威州研發數據中心基礎設施及高性能計算「能力」，但這名代表拒絕透露任何客戶名稱。

鴻海旗下威斯康辛項目  投資不如預期

2018年，特朗普與鴻海董事長郭台銘大張旗鼓，為威斯康辛州面板廠舉行動土典禮，特普稱此廠為「世界第八大奇蹟（eighth wonder of the world）」。

根據當天鴻海、富士康與美方的構想，富士康將投資100億美元，在美國威斯康辛州設廠，主要生產10.5代液晶顯示屏（LCD）；廠房預料佔地2,000萬呎、可創造1.3萬個職位，而威州當局則向富士康開出40億美元稅務優惠。

但威斯康辛州當局其後指出，富士康至今在當地聘用人數，遠不足以興建廠房，亦未達到2018年的招聘目標。

【芯片產業】台積電最神秘「夜鷹部隊」　助攻芯片技術天下第一

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責任編輯：鄧國強

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