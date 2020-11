▲ 【中美科技戰】鴻海Google合約 讓特朗普「世界奇蹟」復活?

中美科技戰白熱化、台灣科技企業取向備受注目之際,彭博社引述知情人士透露,台資「代工之王」鴻海科技集團已取得谷歌公司(Google)的伺服器合約,計劃在旗下威斯康辛州面板廠組裝伺服器元件。這能否讓鴻海旗下富士康領銜、總統特朗普稱之為「世界第八大奇蹟」的威斯康辛州項目復活,外界對此注視。

彭博指出,特朗普曾稱讚鴻海旗下富士康的威州項目,對於將製造業帶回美國,有重要意義。

不具名知情人士指稱,鴻海決定將與Google新合約的生產地點定在威斯康辛州既有工廠,而非在台灣或中國製造這些元件。

鴻海獲Google伺服器合約

知情人士表示,未獲充分使用的鴻海威州廠,應會於明年第一季度開始量產,適逢美國大廠英特爾(Intel)Ice Lake伺服器晶片發佈期間。

知情人士也提及,鴻海正設置表面黏著技術(Surface-mount technology, SMT)組裝線,以此將半導體放置在電路板上。

其中一名知情人士說,鴻海能贏得谷歌的合約,是因為該公司是唯一能夠在美國本土建立SMT生產線的製造商。

一名鴻海代表證實,鴻海正在威州研發數據中心基礎設施及高性能計算「能力」,但這名代表拒絕透露任何客戶名稱。

鴻海旗下威斯康辛項目 投資不如預期

2018年,特朗普與鴻海董事長郭台銘大張旗鼓,為威斯康辛州面板廠舉行動土典禮,特普稱此廠為「世界第八大奇蹟(eighth wonder of the world)」。

根據當天鴻海、富士康與美方的構想,富士康將投資100億美元,在美國威斯康辛州設廠,主要生產10.5代液晶顯示屏(LCD);廠房預料佔地2,000萬呎、可創造1.3萬個職位,而威州當局則向富士康開出40億美元稅務優惠。

但威斯康辛州當局其後指出,富士康至今在當地聘用人數,遠不足以興建廠房,亦未達到2018年的招聘目標。

