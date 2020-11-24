【中梵關係】教宗新書提「可憐的維吾爾人」 形容為受迫害群體

教宗方濟各在12月即將上市的新書中表示，他時常想到被迫害的族群，像「羅興亞人」和「可憐的維吾爾族人」。據外電報道，這是教宗首度公開為新疆維吾爾族人發聲，料將惹起中國不滿，中梵關係勢添陰霾。

中國一直否認壓迫新疆維吾爾族的指控，曾批評有關指控是謊言，蓄意詆毀新疆人權狀況，惡毒攻擊中國治疆政策，粗暴干涉中國內政，又強調涉疆問題不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐和反分裂問題。

教宗方濟各在12月即將出版新書《Let Us Dream: The Path to A Better Future》（讓我們夢想：通向更美好未來的道路），與其英文自傳作者Austen Ivereigh合作，描繪教宗對於後疫情時代的願景，包括反種族歧視、支持全民基本收入。

在新書中，教宗呼籲各界關注被邊緣化的族群，並說：「我時常想到那些遭壓迫的人們：羅興亞人（Rohingya）、可憐的維吾爾族人（poor Uighurs）、雅茲迪教派（Yazidi）信徒。」

教宗過往曾談到逃離緬甸的羅興亞人，以及遭伊拉克伊斯蘭國殺害的雅茲迪人，但這是他第一次提到維吾爾人。

路透社報道，近年人權團體不斷要求教宗替新疆維吾爾族發聲，美國國務卿蓬佩奧上月訪問教廷時，也批評中國壓迫新疆維吾爾人，但教宗都未曾公開發聲。有評論認為，教宗之早未發聲，是因為梵蒂岡與中國要續簽主教任命協議，而有關協議已於上月確認續簽。

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責任編輯：林佩怡

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