▲ 【Tesla股價】中美兩家茶禮通吃？Tesla馬斯克被指走鋼綫

美國大選過後，民主黨拜登預計將入主白宮，但中美關係卻被指仍難樂觀。美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）、民間太空企業SpaceX的執行長馬斯克（Elon Musk），遊走中美之間、兩面討好的作為，會成為該公司在資本市場上的大變數嗎？多間美媒探討這問題，得出結論是：如走鋼綫。

Tesla特斯拉將於12月21日納入標普500指數，使該公司近期股價狂飆，曾經兩天內就上漲22%，前幾日市值更一度超越台積電。《衛報》指出，馬斯克將因此有望超越Facebook的朱克伯格（Mark Zuckerberg），成為全球第三大富翁。

中美矛盾日益加深 企業兩面逢迎變風險

但美國和中國日益加深的矛盾，卻可能成為該公司一大變數。智庫亞洲協會（Asia Society）美中關係專家石宇（Isaac Stone Fish）近日投書美國權威投資雜誌《霸榮周刊》（Barron’s），指馬斯克設法在中國和美國政府之間維持良好關係的「走鋼綫」行為，雖然成功推升了特斯拉的股價，幾乎沒有任何美國企業家能像他那樣，同時與中方高層及美軍建立如此親密的關係。

石宇直指，無論是馬斯克本人或投資人，都不該輕忽背後隱藏的高風險。

根據《日經亞洲評論》，中國是世界上最大的電動汽車市場。特斯拉長期以來一直想在中國設廠，擴大產能，然而該國對於外資的限制是絆腳石。但北京在2018年4月突然態度轉彎，承諾取消汽車產業的外資限制，為特斯拉的上海「超級工廠」鋪平了道路。

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事實上，特斯拉在中國可說是「備受禮遇」。美國雜誌《政客》報道指出，2019年時馬斯克曾與國務院總理李克強會面，當時，李克強還說，「我們希望特斯拉能站穩腳步、擴大市場」；還稱特斯拉有可能是中國經濟開放的參與者、中美關係穩定的推動者。

《霸榮周刊》指出，特斯拉向上海承租50年土地蓋工廠、從四家中國國有銀行獲得了16億美元的貸款，是中國首次允許外國汽車品牌在沒有與國內業者合資的情況下，直接在中國設。特斯拉的特別地位顯而易見。

智庫：想與中國友好又同美軍做生意 很少有

特斯拉與中國關係友好，大動作進軍中國市場，而馬斯克的另一家公司SpaceX，卻是美國軍方的重要供應商之一。

根據《霸榮周刊》，目前NASA約2/3的衛星發射委託SpaceX處理，今年10月初，SpaceX還獲得美軍飛彈預警系統合約，此套系統主要用來捍衛台海安全。

然而，已有美國政界盯上馬斯克。參議員賈德納（Cory Gardner）去年曾提法案，要防止NASA與「被中國利用，例如技轉等行為的承包商」合作，明顯劍指SpaceX。賈德納接受霍士（Fox）訪問時警告，中國利用與NASA合作的公司，規避美國太空政策的排他性。

《霸榮周刊》指出，夾在中美兩大強權中求生存的企業，當然不只特斯拉一間，蘋果（Apple）、波音也都不斷調整雙邊關係的相關決策，但馬斯克是唯一一個，替美國軍方供貨，卻還公開讚揚中國的執行長。

馬斯克「走鋼綫」的行徑，還能持續多久？

石宇直指，馬斯克同時深入中國關係及美軍的程度，在美國商界中幾乎無人能及，這種「走鋼綫」的行徑，目前雖然看起來效果很好，股價因此很高，但如果中美關係持續惡化，則會變成一種風險。

若美中關係持續惡化到廣泛的金融制裁，正是風險之一。

石宇認為，當前普遍預期拜登上台後，對中貿易政策不會有太大更動，會繼續挑戰、疏遠北京。創投機構China Growth Capital合夥人施翁（Wayne Shiong）告訴《日經亞洲評論》，美國在科技面不太可能對中國企業轉趨友善，像是對華為的制裁也是兩黨的共識。馬斯克能夠持續拿捏好與雙方的關係到何時，投資人應當心這項風險。

責任編輯：鄧國強

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