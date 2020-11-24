▲ 【嫦娥五號】美國送過中國1克月岩 現在盼分享成果

嫦娥五號順利發射前往月球，踏出中國探月工程「繞、落、回」三步走最後一步。嫦娥五號會從月球表面鑽探岩石，採集2公斤「月岩」樣本再返回地球，這會是人類44年來首次取得月岩。儘管中美關係緊張，美國航天人亦對嫦娥五號成功發射表示祝賀，並期望中國能與世界分享今次月岩研究成果。值得一提的是，美國當年在中美建交前，曾向中國贈送1克月岩以示友好，成為中美關係佳話。

嫦娥五號周二（24日）凌晨由長征五號火箭搭載，於海南文昌航天發射場升空。嫦娥五號整體依次分成軌道器、返回器、着陸器、上升器4部分，任務相當複雜艱鉅：

到達月球後，着陸器、上升器組合體，與軌道器、返回器組合體分離

着陸器、上升器組合體降落月球表面

着陸器鑽探2公斤月岩樣本，收集到上升器內

上升器從月球表面發射升空

上升器與軌道器、返回器組合體在月球軌道交會對接

上升器將月岩樣本轉移至返回器

軌道器引擎點火，推送返回器前往地球

返回器與軌道器分離，重入大氣層着陸地球，帶回月岩

嫦娥五號整個任務預料歷時3周左右，12月中帶着月岩返回地球，成功的話會是自1976年蘇聯月球24號（Luna-24）任務以來，人類再次從月球帶回月岩樣本。中國亦會成為繼美國、蘇聯後，第3國從月球採樣返回的國家。美國最後一次採集月岩，則是1972年阿波羅17號載人登月任務。

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美國NASA祝賀 期盼中國分享嫦娥五號成果

嫦娥五號發射成功後，美國太空總署（NASA）在Twitter推文，表示希望中國會與全球科學界分享今次任務數據，「如我們的阿波羅任務和將來的阿爾忒彌斯 （Artemis program；新登月計劃）一樣，拓展我們對月球的認識」。

NASA旗下科學任務局（Science Mission Directorate）主管Thomas Zurbuchen也在私人帳號推文：「恭喜中國成功發射嫦娥五號。我們期待這次採樣返回會推進國際科學界前行。月球是個令人興奮的地方！隨住中國進入太空採樣返回的國家之列，我們希望所有人都會從研究這珍貴貨物的機會獲益。」

據內地傳媒報道，中國探月工程一直在向全世界敞開合作大門。嫦娥四號任務之中，就包含了由荷蘭、德國、瑞典、沙特阿拉伯科學家參與研製的4台科學載荷。美國NASA月球勘探軌道器（LRO）團隊，亦在嫦娥四號發射前與中國科學家商討，利用美方在月球軌道運行的LRO衛星，觀測嫦娥四號著陸，開展科學研究。美方向中方提供了LRO衛星的軌道數據，中方向LRO團隊提供了着陸時間和落點位置。

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美國曾送中國1克月岩 中國研究出10多篇論文

事實上，嫦娥五號並非中國首次拿到月岩研究的機會。中國與月岩的首次「邂逅」，是於1978年，這還要多謝美國。

當年美國還未與新中國正式建交，時任白宮國家安全顧問布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski）5月訪華時，代表美國總統卡特，向時任中國最高領導人華國鋒送上1克月岩樣本，並附有曾由阿波羅任務帶往月球的中國人民共和國小型國旗，以示友好。

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這區區1克月岩也令當年的中國如獲至寶。中方將這1克月岩切割成兩半，一半珍藏於北京天文館供公眾參觀，另一半送到中國科學院研究。當局組織了全國超過100名專家，將這半克月岩「翻箱倒櫃」，結果發表了超過10篇研究論文之多，極大程度上拓展了中國對月球的認識。

中美正式建交於1979年，美國最後一次採集月岩則是1972年，顯示美方向北京贈送月岩前多年，已把中華人民共和國國旗帶到月球，準備向中國大陸送禮，這也從側面反映了阿波羅任務期間在位，美國總統尼克遜的戰略膽識。當然，中國大陸只是收到美國月岩的其中一員，美國50州以及全球135個國家和地區，70年代都獲美國政府贈送月岩以及月球帶回旗幟，其中包括當年與美國有邦交的「中華民國」。

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責任編輯：連兆鋒