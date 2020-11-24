【華為禁令】機構料華為手機全球市場佔有率 明年驟降至4%

受美國芯片（晶片）供貨禁令影響，市場研究機構集邦諮詢（TrendForce）預料，明年華為智能手機在全球市場佔有率，將急降至約4%；至於華為近期出售的子品牌榮耀（Honor），仍將面臨組件短缺、美國制裁的不確定性，明年市場佔有率料為大約2%。

據集邦諮詢周二（24日）表示，中國電訊設備巨頭華為的智能手機，去年在全球市場佔有率為17%，今年預計是14%，明年料驟降至僅4%。

至於榮耀，集邦諮詢認為，明年榮耀還是會面臨晶圓代工供貨吃緊的困境。當前最大的隱憂，仍是美國商務部的禁令限制，包含零件購入、研發設計等，是否能因與華為拆分而不受約束，這還待時間釐清。此外，華為禁令未解，榮耀新團隊同樣無法使用海思自研芯片。

該機構認為，在華為釋出大量市佔率的誘因之下，小米、OPPO、vivo等中國手機品牌，將維持積極佈局與榮耀競爭，預期4間品牌擴大生產目標的計劃，將導致供應鏈自明年第一季起面臨極度緊缺，甚至是淡季漲價的連鎖反應。此外，蘋果（Apple）也將受惠部分華為的高端轉單。

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責任編輯：林佩怡

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