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北京上調最低工資至2200元 與深圳並排全國第二

經濟脈搏 17:14 2020/11/24

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北京提高最低工資水平至2200元，但網民普遍認為不夠用

北京市人力社保局周一（23日）公布，今年最低工資保障線為26,400元（人民幣，下同），換算成月薪即2,200元，較去年的25,920元增加480元。據內媒統計，北京調整後的最低工資已追平深圳，在全國31個省區市中排行第二，僅次於上海。此外，最低工資超過2,000元的，只有天津、廣東、江蘇及浙江。

市社保局制定的工資指導線，包含食品製造、通用設備製造、儀器儀表製造、汽車製造、房屋建築、土木工程建築、建築裝飾、批發、百貨零售、旅遊飯店、房地產開發經營、物業管理，以及出版等13個行業，根據生產經營正常、盈利能力良好的企業2019年銷售收入、勞動報酬等數據加工整理而得出。標準不包含工人在中班、夜班、高溫、低溫、井下、有毒有害等特殊津貼，應得的加班工資，應繳納的各項社會保險費和住房公積金，以及最低工資標準的其他收入。

據內媒在今年8月份的統計，31個省區市中，上海、北京、廣東、天津、江蘇、浙江6個地最低工資標準超過2,000元。山東、河南、河北3地標準均在1900元，其餘省區市的水平在1,600元至1,800元之間，僅安徽以1,550元排在最尾。時薪標準方面，北京、天津、上海、廣東等4地最低時薪標準均超過20元。

微博網民點樣睇？

突襲手：2萬6了，我的乖乖，不用去香港刷盤子了。

Meiiii2：不要交房租也活不了

言於荒野：2200在北京市中心只能夠吃飯，水都不能多買一瓶吧

阿寜ning：幹4年可以買一平米（樓）啦，40年就是10平米！

白兔子白烏白：聽著像要讚揚的話，可是怎麼感覺那麼不是滋味呢

默然小夜：這新聞是開玩笑湊熱鬧麼？

小痞子根根哈哈哈：在北京有房的土著，2200一個月肯定夠了

深圳狗哥：應該提到5萬，這樣有利於縮小貧富差距。

我想要取一個長長的暱稱：不是說好了人均月工資八九千的麼…

觀察第某號：好多網軍還天天在牆外，吹幸福富強，拿著3%的好例子去平均97%的咱們

阿巴擦搭：哎，我已經嚴重拖後腿了

楊京傑Lucky：我有一個月工資1800，發不出來，還預支了下一個月的

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責任編輯：陳建錫 

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