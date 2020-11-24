【嫦娥五號】採集月球樣本任務　航天專家稱有四大難點

長征五號遙五運載火箭今晨4時半，搭載「嫦娥五號」月球探測器，在海南文昌航天發射場升空，成功將嫦娥五號送入地月轉移軌道，進行中國首次月球無人採樣返回任務。《環球時報》引述航天專家介紹，本次嫦娥五號升空任務的四大難點。

難點一：軌道設計複雜。嫦娥五號探測器飛行階段多，各階段軌道方案耦合緊密，軌道設計受到測控、運載和著陸場的限制，約束條件多，各飛行階段軌道在控制和測定軌精度能力有限的情況下，匹配精度要求高；飛行過程還涉及月球軌道交會對接、月地轉移等新的飛行階段，飛行過程復雜，軌道設計難度大。

難點二：月面採樣封裝技術新。採樣封裝是嫦娥五號月球無人採樣返回任務的核心環節之一。月面採樣封裝任務採用表鑽結合，多點採樣的方式，採樣裝置為全新研製，技術新、難度大。

▲ 嫦娥五號升空無人採集月球樣本 航天專家稱有五大難點

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難點三：月面起飛上升驗證難。上升器基於著陸平台的月面起飛需解決月面起飛初始基準與起飛平台姿態不確定、發動機羽流導流空間受限、地月環境差異帶來的驗證技術難度大等問題。

難點四：月球軌道交會對接與樣品轉移自主性要求高。與近地軌道交會對接不同，嫦娥五號月球軌道交會對接任務，對對接和樣品轉移過程自主性要求高。需要在考慮各種約束條件下完成交會對接飛行方案設計；同時，月球交會對接過程中，地面測控支持能力受限，受到對接機構大小的限制，對接精度的要求較高。

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責任編輯：游昊雲

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