【神州快訊】泰達控股將獲中國銀行100億元人民幣授信支持

11月24日，泰達控股與中國銀行天津分行簽署全面戰略合作協議，泰達控股將獲得中國銀行100億元人民幣授信支持。

根據協議，雙方將基於產融縱深結合開展多維合作，中國銀行天津分行將為泰達控股提供綜合金融服務和支持，精准賦能實體經濟，為國企深度融入國家重大發展戰略提供大力支持，助力區域經濟發展。

中國銀行天津分行黨委書記、行長馬超龍表示，中國銀行將根據國家宏觀經濟政策、產業政策和區域發展政策，發揮資金規模大、期限長、資金來源穩定、信用等級高和業務種類全面的多種優勢，積極支持泰達控股業務發展戰略，為其投、貸、債、租、證等各類金融服務需求提供長期穩定的金融支持和全方位金融服務。

據悉，綜合改革後的泰達控股將建設成為服務國家重大戰略、布局地方產業發展、推動產融城深度結合的國有資本投資運營公司，聚焦城市綜合開發、金融、高端製造業3大主業，助推天津高質量發展。在城市綜合開發方面，泰達控股的一級基礎設施建設業務將側重於開發經濟效益良好、財政支持明確的軌道交通、生態環保和公用事業3類相關業務，為天津市生態宜居建設發揮重要作用。在增強金融服務實體經濟方面，泰達控股以渤海銀行、天津農商行、渤海證券、北方信託、渤海財險、恒安標準人壽等為平台，以高質量金融服務助力區域經濟發展。在高端製造業方面，泰達控股將加強對信息技術、醫藥健康等新興領域的重新規劃，打造新一代信息技術產業集群和醫藥健康產業集群。在資本運作方面，泰達控股將依託境內外上市公司平台，積極構建跨境資本的「雙循環」聯動發展新格局。

目前，光大銀行、浦發銀行、中國銀行相繼與泰達控股構建全方位深度戰略合作夥伴關係，助力泰達控股高質量發展。

（特約）