▲ 【新冠肺炎疫苗】台灣已訂相等人口一至五成新冠疫苗 明年初到貨

新冠疫苗保障機制COVAX已運作，台灣疫情指揮中心發言人莊人祥周二（24日）表示，台灣最快明年第一季可透過COVAX購得相等於10%至50%人口的疫苗量，以每人2劑推算，台灣可買到至少460萬劑、最多2300萬劑疫苗。

為因應全球新冠肺炎疫情，台灣除了研發自家產疫苗外，同時向國際大廠洽購，也參與「新冠肺炎疫苗全球獲得機制（COVAX）」，三管齊下盼及早取得疫苗。

台灣的中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥周二在記者會中表示，國際大廠研發的新冠肺炎疫苗臨床試驗頻頻傳來好消息，近期COVAX已開出首波疫苗清單，提供阿斯利康（AstraZeneca）、德國BNT、賽諾菲（Sanofi ）供台灣選擇，目前台灣決定3支疫苗都保留，視臨床試驗進度、疫苗效果、價格等做最後評估。

台明年至少獲460萬劑

莊人祥說，新冠肺炎疫苗各廠牌價格不一，當初和COVAX簽約時，以每劑10.5美元（折合港幣77.9元）為基準計算訂金，並提供每國10%至50%人口的疫苗量，並承諾最快於明年第一季就能到貨，但發貨順序如何安排，他並不清楚。

以台灣2300萬人推估，10%人口量約230萬人，每人2劑計算，台灣至少能夠透過COVAX取得460萬劑新冠肺炎疫苗，花費約4830萬美元、折合港幣約3.74億元。

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莊人祥指出，目前3支疫苗中僅1支為均一價，無論購買國家或地區貧富都是同樣價格，另2家則是根據國家或地區、購買數量等訂出不同訂價，至於台灣購買量等詳情，他不便透露。

莊人祥說，台灣總共預計購買3000萬劑新冠肺炎疫苗，初步預算為新台幣115.5億元、折合港幣約32億元，未來若有需求，可再追加。

根據外電報道，英國牛津大學與阿斯利康公司合作的新冠肺炎疫苗最新臨床試驗顯示，此疫苗保護力平均效果僅70%，引發討論。

莊人祥解釋，此疫苗為腺病毒載體疫苗，若注射量太多或接種者本身對腺病毒具有抗體，都會影響疫苗效果，但臨床試驗也發現，若第一劑只打一半的劑量，第二劑打整支的劑量，可望將保護力提升至90%。

COVAX機制 全球逾170國參與

莊人祥說，根據世界衛生組織（WHO）說法，新冠肺炎疫苗保護力超過50%就算是「可接受」，且國內病毒專家也指出，就連使用多年的流感疫苗保護力都不見得達70%，此疫苗保護力應不算低。

COVAX計劃全稱Covid-19 Vaccines Global Access，由世界衛生組織、全球疫苗免疫聯盟（GAVI），及流行病預防創新聯盟（CEPI）共同主導，旨在確保新冠疫苗授權使用後，能迅速、公平地把疫苗分配給世界。目前全球絕大部份國家、即至少172國家或地區，已加入或表明加入此計劃。

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責任編輯：鄧國強

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