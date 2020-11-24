人民幣升至6.5時代 內地部分出口企業結匯損失數千萬

人民幣兌美元匯率近期升至6.5時代，人幣升值衝擊中國出口企業，有企業因結匯損失數千萬，還面臨訂單下降及流失的困境。

按5月27日人民幣兌美元報7.1765的低谷算起，人民幣至今升值幅度超過8%。在岸人民幣今日窄幅徘徊，收跌67點，報6.5761。

內地「第一財經」報道，安徽省服裝進出口股份有限公司經理孟卓表示，公司在7-10月旺季的出口額約為1.5億美元，結匯時間一般比出貨時間滯後1個月或45天，按照每美元匯兌損益0.2計算，損失就達3000萬元人民幣。

不想結匯 卻怕後續升值

上海海斐歐工藝禮品有限公司營銷主管肖筱，早在9月就因人民幣升值頗為矛盾，「我都不想結匯了！但又怕後面繼續升值」。報道指出，僅人民幣的升值幅度，已吞掉布藝玩偶、服裝面料等薄利外貿產品的大部分淨利潤，再加上原料成本、運費漲價等，議價能力不強的企業，損失可想而知。

孟卓也稱，公司平時會對部分訂單鎖匯，但不足抵消這波原料及運輸成本上漲帶來的影響。幸好其公司早前低價囤貨羽絨，抵消人民幣升值的損失。此外，人民幣大升利好進口，該公司今年進口翻倍，惟幾項相抵綜合業績仍差強人意。據孟卓表示，公司已提前準備年底「務虛」，算是提前結束往年的出貨旺季。

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人民幣進入升值新周期？

《環球時報》日前報道，從事服裝輔料出口的廣東省佛山鏘城五金實業有限公司，11月10日前收到的外貿訂單較多，但隨著最近美元貶值、人民幣升值，上周都沒有接到外貿新訂單。東莞另一間主要生產桌布、浴簾等產品企業的負責人稱，人民幣匯率波動對企業影響很大，價格漲了、訂單少了、利潤少了。而中小企無任何對沖計劃，只能自己消化匯率差額。

有出口企業則與客戶分擔損失。據「第一財經」，徐州海蘭特桑拿設備有限公司副總經理李顏廷稱，最近人民幣升值，與客戶協商，各承擔一半匯率波動所增加的成本，把價格提高5%至10%。議價底氣在於今年推出更多新品，客戶比較認可，價格通常比一般產品高出20%。

訂單流失？聖誕不旺 有單轉往越南

除了人民幣升值，企業也擔心訂單下降及流失。肖筱表示，今年聖誕季不那麼旺，因疫情下歐洲多國將相關大型活動限制到12月下旬，進貨商原本的計劃都取消，特別是聖誕禮品已經縮水很多。

與此同時，該公司2021年春夏新品，面臨客戶更謹慎和分散下單：客人選的款式更多，但單款下單數量按年縮水2/3。一些訂單也往東南飛，肖筱舉例，之前談到一款美國連鎖品牌代工項目，本來價格談得差不多，最後客戶考慮產能和貿易摩擦等因素，選擇了越南的工廠。

值得注意，中日韓東盟等亞太15國家，早前簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），外貿企業迎來利好？蘇州猛獅智能車輛科技有限公司總經理曾憲勝認為，RCEP簽署，將有利已在柬埔寨、越南等東南亞國家設廠的出口企業的轉港業務。

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責任編輯：林佩怡

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