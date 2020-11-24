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張藝謀電影《一秒鐘》 「技術原因」取消金雞獎首映

國情動向 20:20 2020/11/24

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內地著名導演張藝謀執導的電影《一秒鐘》，原定作為第33屆中國電影金雞獎的開幕影片，周三（25日）在廈門全球首映，但張藝謀妻子陳婷周二（24日）在微博透露，《一秒鐘》由於「技術原因」不能去廈門金雞獎首映，並呼籲上映後「且看且珍惜吧」。

值得注意，《一秒鐘》也曾原來去年2月在柏林影展全球首映，並有份角逐金熊獎，但最後同樣因「技術原因」退出。當時外媒分析認為，這可能與《一秒鐘》的文革題材、中國官員沒有放行有關。

去年退出柏林影展 外媒：與文革題材有關

陳婷周二在微博發布截圖稱，據官方通知，金雞百花電影節國產片展的開幕片，由《一秒鐘》改為《流浪地球：飛躍2020特別版》。她寫道，「錯過柏林，錯過金雞，11.27仍為你赴約」。

據《一秒鐘》官方微博，未有提到取消金雞獎首映消息，但就稱「珍惜每個見面的『一秒鐘』， 11.27」，暫見27日上映的檔期不變。

這也是金雞獎連續兩年撤換開幕片，去年婁燁執導、以抗日戰爭為背景的《蘭心大劇院》獲選為開幕片，卻在開幕前夕遭撤，改由紀錄片《尺八‧一聲一世》上陣，當時據稱出品方在宣傳上出現分歧，所以臨時決定不擔任國產新片單元的開幕片。《蘭》撤檔後，新檔期未定。

至於今次張藝謀執導的《一秒鐘》由張譯、劉浩存及范偉等演員演出，講述在文革時期，3個背景不同的人，因為一宣傳電影而結下不解之緣。

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責任編輯：林佩怡

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文化大革命 政治 電影 導演 演員 張藝謀 中國 柏林 戰爭 紀錄片

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