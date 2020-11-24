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拜登班子倡中美競合　傅瑩火速呼應有玄機

國情動向 20:21 2020/11/24

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拜登班子倡中美競合　傅瑩火速呼應有玄機

美國民主黨拜登如無意外將入主白宮，他的外交和國家安全團隊當地時間周一曝光，美國國務卿及國安顧問提名者布林肯、沙利文都曾強調中美應構建競爭與合作關係，反對脫鉤。中國前外交部長傅瑩緊接投書紐約時報，稱中美合作－競爭關係是可能的。

中方此舉有迅速呼應候任拜登政府的意味，中美似乎已開啟微妙的互動，中方或為改善中美關係測試溫度。

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現任清華大學戰略與安全研究中心主任、中國前副外長傅瑩，目前是中國外交工作的智囊之一，她投向紐約時報的文章題為「中美構建合作–競爭關係是可能的」，訊息十分明確。

整理這篇文章，內容分三個部份：一是為中美重建關係定調，二是檢討當前中美衝突起因，並提出緩和手段；三是提出未來合作空間。

其一：中美關係定調為「合作－競爭關係」

傅瑩在文中以「一帶一路」為例，中國無意取代美國在世界上的主導地位，但美國卻視之為中國的地緣政治戰略。

她指出，中美如要重新激活兩國關係，重要的是準確判斷對方的意圖；其中，中國無意取代美國在世界上的主導地位，也無需擔心美國改變中國的制度。

傅瑩強調，中美這樣兩個強大的國家若因誤判而滑向衝突，那將是歷史性悲劇；兩國即便競爭不可避免，也需要合作管控好，而兩國是有可能通過解決彼此關切，來發展某種「競合」（合作與競爭）關係的。

其二：檢討當前中美衝突起因和解決方案

傅瑩然後以大篇幅談中美過去數年的衝突起因，其中在經濟和技術領域，中方願傾聽和解決在華美企提出的合理關切，比如更好地保護知識產權、網路安全和隱私。

而華盛頓則應該為在美經營的中國企業提供公平的環境。美方對華為公司在尖端領域擁有優勢的恐懼，不應該以政府霸凌的方式表達。她並舉以TikTok等例子。

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在政治領域上，傅瑩指，美國早該放棄干涉他國內政的習慣，美方指責中國制度、又或針對中國的國內政策的行動，令中方反感。但她承認，中方也需要更加主動地向外部世界提供第一手信息，讓外界更好地了解中方的立場和行為的緣由。

在安全領域，傅瑩指，雙方都有責任維護和保持亞太地區多年來所享有的和平、安寧局面。美方需要尊重中國人對國家統一的信念，不要在台灣等問題上挑戰中方，或是介入南海領土爭議。

她質疑，美國是否想幫助台灣實現獨立，是否想在南海爭議中選邊站隊，幫助其他爭議方，要像過去的帝國主義者那樣欺侮中國？她強調：

現在需要的是坦誠交談以更好地了解彼此意圖和培育信任。

其三：提出未來中美合作空間

傅瑩指出，中美合作的空間和需求很大，最緊迫的是抗擊新冠疫情的合作。如果兩國能夠攜手提高全球疫苗的可獲得性和可負擔性，整個世界都會因此而獲益。

氣候變化是另外一個迫切需要關注的領域，世界期待中美發揮引領作用。至於其他全球議題，諸如經濟穩定、數字安全、人工智慧治理等，也都需要團結協作來應對。

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傅瑩在文中最後強調，中美如能攜手與其他國家同心協力應對這些挑戰，多邊主義將繼續為人類進步帶來希望。

中方欲以美國新政府上台為契機 緩和緊張

值得注意是，拜登當地時間周一公布執政後的外交、國安團隊「０方陣」；其中提名布林肯（Antony Blinken）任國務卿、提名沙利文（Jake Sullivan）任國家安全顧問，兩人在競選以來一直反對中美脫鉤，認為兩國可競爭中合作，即構建競合關係。

觀察者指出，傅瑩在此刻迅即在紐約時報投書，談合作－競爭關係（競合關係）可行，頗有呼應美方之意，尋找改善中美關係的切入點和共同語言。

中方顯然希望以美國新政府上台為契機，逆轉或至少緩和過去三年多的緊張中美關係。

特朗普政府發「反共十招」 想綁死拜登政策？（附報告全文）

【拜登中國】拜登對中國已變心？3件事洩露玄機

責任編輯：鄧國強

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