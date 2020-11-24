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王毅：中日將推動RCEP早日生效 月內恢復商務人士往來

國情動向 22:16 2020/11/24

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正在日本訪問的中國國務委員王毅兼外交部長表示，中日雙方一致同意共同推動《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)早日生效，積極推進中日韓自貿協定談判以及區域合作進程；並將推進兩國經濟復甦，在明年適時舉辦新一輪中日經濟高層對話。

王毅周二在中日聯合記者會上指出，在嚴格做好疫情防控前提下，將於本月內正式啟動兩國必要人員往來的快捷通道，進一步促進兩國復工復產。另外，爭取年內開通兩國防務部門海空聯絡機制直通電話，進一步加強風險管控。

對於東海存在爭議的釣魚島問題，王毅強調，中方立場明確，會繼續維護主權，希望中日雙方繼續堅持達成的四點原則共識，防止在敏感海域做出使事態復雜化的舉動。

日本外務大臣茂木敏充表示，日本也在討論中說明了在有關諸島周邊海域的立場，強烈要求中國的積極正面行動，雙方確認今後保持溝通。

有關日本產食品的進口管制問題，茂木敏充稱已向中方提出強烈要求儘早撤銷有關管制，並就啟動中日食品農水產品合作的機制一事達成協議。

王毅於周二訪問日本，是9月日本首相菅義偉上台後，中國政要首次訪日。王毅明天傍晚將與菅義偉會面。周三起將對南韓展開為期3天的正式訪問。

王毅今訪日本將晤菅義偉 圖破美國「包圍中國網」？

美大選後日相菅義偉傾向親中？ 談印太未用這措辭惹議

責任編輯：蒯宇澄

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RCEP 菅義偉 王毅 經濟 疫情 日本 中國

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