【新冠肺炎】學者稱中國疫情死4000等如沒死人 人大急割席（有片，組圖）

新冠肺炎疫情為全球帶來創傷，言論一向激烈的內地學者李毅上月在一場論壇笑稱，中國感染新冠肺炎死了4000人，跟美國死22萬人相比，「等於一個人都沒死」；這段影片近日被披露後，引發中國輿論嘩然，狠批李毅冷血和沒人性。由於李毅曾自稱是「人大（人民大學）重陽研究員」，人民大學與他急割席。

網易新聞「易視頻」周一（23日）披露李毅10月16日在「深圳灣論壇」演講的一段影片後，引發輿論譁然。

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李毅在演講中帶笑稱，「新冠這個東西是最不利於歐美的，最有利於朝鮮（北韓）和中國的，所以咱還死了4000人，是吧？但是你死4000人和美國死22萬人相比，等於一個人都沒死嘛，對吧」？

李毅還揚言，全球經濟現在中國一枝獨秀，中國超過美國的時間提前了，「2027年沒問題，美國活不成了」，14億中國人都沒認識到這一點，「不是美國在整中國，是我們把美國逼得活不下去了」。

李毅：中國已把美國逼得活不下去

影片在網絡引發熱傳後，李毅遭到網民圍剿，直斥他冷血、沒人性。內地新京報周一晚間發出評論，反問李毅，「死4000人等於一個沒死，逝者生命豈能這樣被歸零」？

新京報並批評，在李毅冷血的大數據邏輯之下，人命仿佛只是冷冰冰的統計數字，甚至可以被四捨五入、化整為零。毫無疑問，「這是對疫情中無數家庭不幸遭遇的徹底無視」。

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這篇評論還被中新網等多家媒體轉載表示認同。評論說，疫情風險尚未解除，卻出現了如此驚人之論，讓人錯愕；更讓人錯愕的是，這個「學者」是以嬉皮笑臉的輕佻口吻，來講出這段雷人語錄的。影片中，在李毅自以為的幽默和自信的映襯下，「完全看不到任何對生命的尊重」。

現年59歲的李毅，過去屢發出激烈言論，亦公開支持武統台灣；因此在2019年4月進入台灣旅遊時，依蔡英文與行政院院長蘇貞昌指示，被移民署驅逐出境。

李毅過去一直稱「旅美社會學家」、「人大重陽研究員」，據說他身無任何官職。

輿論批李毅冷血 把生命視為冰冷數字

中國人民大學重陽金融研究院微信公眾號周二隨即發表聲明強調，近期，一名李姓人士多次就「台海」、「抗疫」等問題發表觀點，引起輿論廣泛關注。此人士簡歷上常有「人大重陽研究員」的內容。對此，人民大學重陽金融研究院曾多次「闢謠」。現再次聲明，人大重陽沒有該李姓研究人員。

不過聲明出爐後，李毅今天在其微信公眾號上傳一份「在職證明」影本，內容顯示重陽金融研究院曾於2014年至2017年聘他擔任研究員。對此，人大重陽金融研究院至截稿尚未回應。

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責任編輯：鄧國強

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