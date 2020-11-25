【中美角力】美環保署長押後訪問台灣　彭博稱因花費顧慮

美國環境保護署署長惠勒（Andrew Wheeler）原定12月初率團造訪台灣，但彭博（Bloomberg）24日報道，出於在總統特朗普任期之末的旅程花費顧慮，惠勒將取消行程。美國環保署發言人修伊特（James Hewitt）透過電子郵件表示：「基於迫切的國內優先事務，惠勒署長訪台行程已延期。」

美國高階官員近幾個月相繼訪問台灣，同時華府也同意對台軍售案，觸怒北京。外界仔細審視這趟行程可能需要的高額花費，其中包括惠勒及其他環保署人員預定要搭的包機費用。

▲ 美國環保署長押後訪問台灣

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台灣的外交部今天說，惠勒因行程變動，確定無法在今年底以前來訪，當局感到惋惜。當局並說，一向歡迎美國閣員級官員來台從事各項交流，未來也將秉持這個原則，與即將上任的拜登政府共同推動國際環境保護合作，並促成相關官員訪台。

至於惠勒取消訪台是否與外傳為美國軍方主管亞太地區情報事務的將領訪台一事有關，台灣的外交部長吳釗燮則說，這兩件事「截然不同」。《紐約時報》日前報道，惠勒計劃12月率團訪台，推動海洋保護合作。

報道根據環保署、美國在台協會（AIT）文件及未具名消息人士說法，惠勒預定12月5日當週訪台3 天，團員總數為10人。

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責任編輯：游昊雲

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