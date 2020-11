【中印衝突】印度再禁43款App 包括阿里支付寶

印度政府繼6月和9月以國家安全等理由,禁止中國企業開發的百餘款流動應用程式(App)後,昨再以同樣理由,封殺阿里巴巴 (09988) 支付寶在內等43款App。

印度電子資訊科技部發布聲明宣布,根據資訊科技法(Information Technology Act)第69A條,禁止43款流動應用程式。

指涉損害印度國家安全

聲明指出,被禁止的App所涉及的活動損害印度的主權與領土完整、國防、國家安全和公共秩序;電子資訊科技部已根據內政部網路犯罪協調中心的綜合報告,針對這些App發表禁止用戶使用的命令。

根據印度政府公布被禁43款App的名單,多數都是中國企業開發,包括AliSupliers Mobile、Alibaba Workbench、AliExpress、支付寶等阿里巴巴集團開發的App,還有熱門軟體名片全能王(CamCard),及一些約會、聊天、直播及影視類型App。

聲明強調,印度政府已承諾在各個層面保護公民的利益及印度的主權與領土完整,並將採取一切可能措施確保上述承諾。

印度電子資訊科技部表示,早在6月29和9月2日,就根據資訊科技法第69A條,分別禁止了59款和118款App,包括字節跳動旗下的TikTok及騰訊的微信(Wechat)。

印度與中國雙方部隊5月初在拉達克東部發生對峙與45年來最嚴重的衝突後,雙方雖透過外交和軍事管道溝通,但雙方迄今都拒絕撤軍;中印部隊6月15日晚在拉達克加萬谷(Galwan Valley)爆發死傷衝突,導致印度有20名軍人死亡後,印度政府稍後於同月29日首次宣布禁止以中國企業為主的App。

此外,印度政府也陸續宣布公共採購和道路、鐵路、發電廠等公共基礎建設禁止中資參與,同時又要求政府採購必須以本地生產的產品為主,且推動線上採購平台標明原產地,同時針對一些中國產品調高關稅;印度民間若干組織也發起拒絕中國貨運動。

附根據印度媒體取得的43款App完整名單:



1. AliSuppliers Mobile App

2. Alibaba Workbench

3. AliExpress – Smarter Shopping, Better Living

4. Alipay Cashier

5. Lalamove India – Delivery App

6. Drive with Lalamove India

7. Snack Video

8. CamCard – Business Card Reader

9. CamCard – BCR (Western)

10. Soul- Follow the soul to find you

11. Chinese Social – Free Online Dating Video App & Chat

12. Date in Asia – Dating & Chat For Asian Singles

13. WeDate-Dating App

14. Free dating app-Singol, start your date!

15. Adore App

16. TrulyChinese – Chinese Dating App

17. TrulyAsian – Asian Dating App

18. ChinaLove: dating app for Chinese singles

19. DateMyAge: Chat, Meet, Date Mature Singles Online

20. AsianDate: find Asian singles

21. FlirtWish: chat with singles

22. Guys Only Dating: Gay Chat

23. Tubit: Live Streams

24. WeWorkChina

25. First Love Live- super hot live beauties live online

26. Rela – Lesbian Social Network

27. Cashier Wallet

28. MangoTV

29. MGTV-HunanTV official TV APP

30. WeTV – TV version

31. WeTV – Cdrama, Kdrama&More

32. WeTV Lite

33. Lucky Live-Live Video Streaming App

34. Taobao Live

35. DingTalk

36. Identity V

37. Isoland 2: Ashes of Time

38. BoxStar (Early Access)

39. Heroes Evolved

40. Happy Fish

41. Jellipop Match-Decorate your dream island!

42. Munchkin Match: magic home building

43. Conquista Online II

【RCEP】印度官員:因為中國 我們才不加入RCEP

【中印衝突】解放軍曾用微波武器退敵 重奪班公湖制高點

緊貼中國國情最新發展,Bookmark hket.com中國頻道

責任編輯:蒯宇澄