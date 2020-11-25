▲ 【新冠肺炎】「疫情死4000如沒死人」歪論被批 李毅竟這樣反駁（有片，組圖）

新冠肺炎疫情冷血言論事件延燒，內地學者李毅早前在一場論壇調侃，稱中國感染新冠肺炎死了4000人，跟美國死22萬人比「等於一個人都沒死」，冷血言論引起社會嘩然，人民大學急與其割席。但李毅沒有為言論降溫，還指控撰寫批評他文章的新京報記者（評論員）誹謗，稱記者是犯罪份子，揚言要把他繩之以法。

被指發出冷血言論的學者李毅，現年59歲，過去屢有激烈言詞，亦公開支持武統台灣；因此在2019年4月進入台灣旅遊時，依蔡英文與行政院院長蘇貞昌指示，被移民署驅逐出境。他一直自稱是「人民大學重陽金融研究院學者」、「旅美社會學者」。

【新冠肺炎】學者稱中國疫情死4000等如沒死人 人大急割席（有片，組圖）

【新冠疫苗】中國女生打國產疫苗返英：我是白老鼠 但我信政府

網易新聞「易視頻」周一（23日）披露李毅10月16日在「深圳灣論壇」演講的一段影片後，引發輿論譁然。

新京報批李毅言論冷血

李毅在演講中帶笑稱，「新冠這個東西是最不利於歐美的，最有利於朝鮮（北韓）和中國的，所以咱還死了4000人，是吧？但是你死4000人和美國死22萬人相比，等於一個人都沒死嘛，對吧」？

李毅還揚言，全球經濟現在中國一枝獨秀，中國超過美國的時間提前了，「2027年沒問題，美國活不成了」，14億中國人都沒認識到這一點，「不是美國在整中國，是我們把美國逼得活不下去了」。

影片在網絡引發熱傳後，李毅遭到網民圍剿，直斥他冷血、沒人性。內地新京報周一晚間發出評論，反問李毅，「死4000人等於一個沒死，逝者生命豈能這樣被歸零」？

【新冠肺炎疫苗】中國疾控主任：信我，中國疫苗都好有效

【健康碼】習近平倡健康碼推廣全球 築全球抗疫防火牆

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

新京報並批評，在李毅冷血的大數據邏輯之下，人命仿佛只是冷冰冰的統計數字，甚至可以被四捨五入、化整為零。毫無疑問，「這是對疫情中無數家庭不幸遭遇的徹底無視」。這篇評論還被中新網等多家媒體轉載表示認同。

李毅遭到狠批後，未有道歉或為事件降溫，周三凌晨在微博發文回嗆新京報評論作者，並揚言提告，警告他最好「謹言慎行」。

李毅：敵對勢力打擊「著名愛國人士」

李毅稱，他講這段話是「讚頌中國抗疫鬥爭取得了輝煌的成績，批判美國的抗疫鬥爭有重大失誤」。

他還稱，國內外敵對勢力，從打擊「著名愛國人士」的邪惡目的出發，故意斷章取義，把「和美國比」這4個字的前提刪掉，無中生有，造謠污蔑，惡毒攻擊，惡意誹謗。「這些壞人是誹謗罪的罪犯，是犯罪分子，本應繩之以法」。

對於中國人民大學重陽金融研究院微信公眾號周二發表聲明，不點全名指該院沒有「李姓研究人員」，李毅周三在其微信公眾號上傳一份「在職證明」影本，內容顯示重陽金融研究院曾於2014年至2017年聘他擔任研究員。

【新冠肺炎】鍾南山：中國疫苗水平與輝瑞相若 預防90%感染

澳洲空姐接種中國新冠疫苗後回國 結果這樣

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁