打歐洲牌抗美圍堵？習致電默克爾 籲德國對中國企業開放

▲ 習近平指中國將為德國帶來新機遇，呼籲德國對中國企業保持開放

在美國多次施壓、地區問題影響下，中德關係出現波折，德國擬立新法排除華為參與5G建設。國家主席習近平昨日（24日）與德國總理默克爾通電話，表示中國正堅持擴大內需、擴大開放，將為德國帶來新機遇，中方也希望德國和歐盟對中國企業保持開放。他呼籲中歐加強交流，增進互信，共同維護多邊主義。

習近平表示，中德都主張堅持多邊主義，加強國際合作，攜手抗擊疫情，重振世界經濟，共同應對全球性挑戰。當前，包括歐洲在內的一些地區正面臨第二波新冠肺炎疫情考驗，攜手抗疫仍是各方首要任務。中方願與德方加強疫苗合作，推動疫苗作為全球公共產品得到公平分配，特別是讓發展中國家獲益。

新冠肺炎疫情發生以來，中德雙方通過靈活方式保持溝通，務實合作繼續推進。中國正在積極構建新發展格局，堅持擴大內需、擴大開放，這將給德方帶來新機遇。中方也希望德方和歐方對中國企業保持開放。雙方要堅持相互尊重，始終把握好對話合作的主導面和互利共贏的主基調。

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習近平又表示，今年9月，他與默克爾和歐盟兩位主席舉行視像會晤，達成不少共識，目前都在落實中。中方願與歐方就下階段中歐重大議程繼續密切溝通，努力推動投資協定談判如期完成，推進中歐環境和氣候、數字對話機制建設，打造中歐綠色夥伴、數字夥伴，為中歐全面戰略夥伴關系發展注入強勁動力。

默克爾表示，當今世界正在發生重大變化，歐洲正面臨第二波疫情沖擊。中國疫情防控做得好，經濟率先恢復，這對德國企業是利好消息。希望雙方就疫苗合作加強溝通，推進貿易投資、新能源汽車等領域合作。德方祝賀中方與有關各方達成《區域全面經濟夥伴關系協定》（RCEP），希望與中方加大努力，推動年內完成歐中投資協定談判。她又指，德方願與中方繼續就下階段德中、歐中重要政治議程保持密切溝通。

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責任編輯：陳建錫