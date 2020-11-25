【京東健康】劉強東曾斥「奶茶妹」之稱 章澤天公司申請奶茶媽咪商標（組圖）

京東 （09618） 分拆來港上市的京東健康 （新上市編號：06618） 明日（26日）起至12月1日中午招股。劉強東旗下上市公司市值將再創新高。而劉強東的妻子，有「奶茶妹妹」之稱的章澤天，被曝申請了「奶茶妹妹」、「奶茶媽咪」、「奶茶寶寶」、「奶茶寶貝」等商標。有網民指出，劉強東曾發文稱討厭奶茶妹妹這一稱呼。

據「天眼查」APP官方微博公布，今年6月，江蘇章澤天文化發展有限公司新增多條「奶茶妹妹」、「奶茶媽咪」、「奶茶寶寶」、「奶茶寶貝」等商標，商標國際分類涉及日化用品、教育娛樂、餐飲住宿等，商標狀態為等待實質審查。

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再往前追溯，在2015年，該公司已註冊多個「奶茶妹妹」商標，分類更是涵蓋了衣食住行：皮革皮具、食品和醫藥、家具和地毯席墊、運輸工具等，還涉及軍火煙火。

江蘇章澤天文化發展有限公司成立於2014年12月15日，法定代表人為章澤天，注冊資本為1000萬，經營範圍包含文化產業投資，電視節目制作、發行，經營演出及經紀業務等。該公司由章澤天全資控股。

「天眼查」微博還公布了被指是劉強東的微信朋友圈，內容是，在2016年，劉強東就發文稱「我們討厭（奶茶妹妹）這個稱呼！」

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責任編輯：尹航

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